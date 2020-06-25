Stok artışıyla Brent petrol 40 doların altına indi

ABD'de petrol stoklarının yükselmesi ve ABD'de ve birçok ülkede Covid-19 vakaların artmasıyla, petrol fiyatları iki haftanın en düşük düzeylerine çekildi. Birçok ülkede akarakıt fiyatlarının belirlenmesinde ölçüt olarak kullanılan Brent petrolün varil fiyatı 40 doların altına indi.

ABD Enerji Enformasyon Yönetimi'nin (EIA) verilerine göre, ABD'de, stratejik petrol stokları dışındaki ticari petrol stokları, 19 Haziran'da biten haftada 1.4 milyon varil artışla 540.7 milyon varile yükseldi. Stoklar artarken, talebi baskılayan Covid-19 pandemisinde yeni vaka sayılarındaki artış da fiyatları aşağıya çekti.

Hampetrol fiyatlarındaki düşüşün yanı sıra, ABD genelinde benzin fiyatları da düştü.