Stok artışıyla petrol düştü

İç piyasada ise, gram altın 377 lira, çeyrek altın 622 lira, Cumhuriyet altını da 2,479 liradan satılıyor.

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Yeğenine yaptığı hediye çok beğenilince mimarlığı bırakıp bu işe girdi! Tanesini 3 bin liraya satıyor