Stokartı, Türkiye'den sonra Ortadoğu'yu da yakın markaja aldı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Stokartı, Türkiye'den sonra Ortadoğu'yu da yakın markaja aldı - Son Dakika Ekonomi

Stokartı, Türkiye'den sonra Ortadoğu'yu da yakın markaja aldı

7 saat önce

InvenDO Kurum İçi Girişimcilik Programı kapsamında, çalışanlar tarafından gönderilen 400'den fazla proje arasından seçilen Stokartı, ilk 10 ayda 11 ülkeye 460 bin dolarlık satış yaparak hedeflerini aştı.

Stokartı, Türkiye'den sonra Ortadoğu'yu da yakın markaja aldı, System.String[]

InvenDO Kurum İçi Girişimcilik Programı kapsamında, çalışanlar tarafından gönderilen 400'den fazla proje arasından seçilen Stokartı, ilk 10 ayda 11 ülkeye 460 bin dolarlık satış yaparak hedeflerini aştı. Stokartı, 17 milyar dolar büyüklüğündeki Ortadoğu yedek parça pazarından yüzde 3'lük pay elde etmeyi hedeflerken, yeni yatırım turuna da hazırlanıyor.


Doğuş Teknoloji liderliğinde 2016 yılında başlayan ve çalışanlara projelerini hayata geçirme fırsatı sunan InvenDO Kurum İçi Girişimcilik Programı projeleri arasında yer alan dijital platform Stokartı 400 başvuru arasından öne çıkarak 2019 yılı başında Doğuş Grubu tarafından yatırım almaya hak kazandı. Grubun inşaat şirketinde 12 sene uluslararası satın alma ve lojistik operasyonlarını yöneten Ömer Gökçek'in kurucusu olduğu Stokartı, şirketlerin depolarında uzun süre kalan ürünler için 'küresel pazar' oluşturmak amacıyla; hem şirketlerin kaynak israfına engel olmayı hem de alıcıların tedarik sıkıntısı yaşadığı ürünlerle firmaları buluşturmayı amaçlıyor. Platform, şirketlerin ancak hurdaya ayırarak satabildiği ve hala kullanılabilir durumdaki atıl yedek parçalarla ürünlerin, farklı sektör ve ülkelerde el değiştirmesine aracılık ediyor.


2019 yılı başında Doğuş Grubu'ndan yaklaşık 600 bin TL'lik yatırım alan platform yeni yatırım turuna başlamaya hazırlandığı kaydedildi.


Ortadoğu'dan yüzde 3'lük pazar payı elde etmeyi hedefliyor


Yapılan açıklamada; dünya genelinde 70 ülkeden 550 üyesi bulunan Stokartı, listelenen 25 bin stok kalemiyle 2019 senesinde Amerika, Finlandiya, Polonya, Belçika, Rusya, Hindistan, Afganistan Zambia, Kenya ve Tanzanya'ya ihracat gerçekleştirdi. İlk 10 ayında toplam 460 bin dolarlık satış gerçekleştiren platform, 17 milyar dolar büyüklüğündeki Ortadoğu yedek parça pazarını dijitalleştirerek yüzde 3'lük pazar payı elde etmeyi hedefliyor. Ayrıca platform, çalışmaları doğrultusunda Avrupa Birliği'nin 2020 hedefleri arasında yer alan 'döngüsel ekonomi'ye katkıda bulunmayı amaçlıyor. - İSTANBUL

Doğuş Grubu, Orta Doğu, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 03:16 Kaynak: İHA
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