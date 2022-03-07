Stokçulara kızdı, kampanya başlattı: Çelik kapı alana 5 litrelik yağ hediye ediyor - Son Dakika
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Stokçulara kızdı, kampanya başlattı: Çelik kapı alana 5 litrelik yağ hediye ediyor

07.03.2022 15:44
Stokçulara kızdı, kampanya başlattı: Çelik kapı alana 5 litrelik yağ hediye ediyor

Ordu'nun Ünye ilçesinde çelik kapı ticareti yapan bir esnaf, yağ stokçularına karşı ilginç bir kampanya başlattı.

Ordu'nun Ünye ilçesinde çelik kapı ticareti yapan bir esnaf, yağ stokçularına karşı ilginç bir kampanya başlattı. Esnaf, stokçulara cevap vermek için çelik kapı alana 5 litrelik yağ hediye ediyor.

İlçenin, Akkuş-Niksar Caddesi üzerinde çelik kapı ticareti yapan Kamil Kaymak ve babası Musa Kaymak, toptan gıda işi yapan dostlarının desteğiyle çelik kapı alana hediye yağ kampanyası düzenledi. Özellikle son zamanlarda ülkemizde yaşanılan yağ stoklama, zam gelecek dedikodularına inat böyle bir kampanya düzenlediklerini ifade eden Kamil Kaymak, "Devletimizin yandayız" mesajı vererek diğer esnaflarında bu gibi kampanyalar düzenlemesi için çağrıda bulundu.

"GÜN BİRLİK GÜNÜ, KOMŞUMUZ AÇKEN BİZ TOK YATAMAYIZ"

Ülke genelinde yağ dedikodularının çıkmasıyla vatandaşların birlik ve beraberlik içerisinde olması gerektiğine vurgu yapan Kamil Kaymak, "Dünyamızda son zamanlarda olan savaşlardan ötürü hammaddeden kaynaklı yağlara büyük bir artış söylentisi çıkmaya başladı. Bazı kurumsal marketler yağları depolarına sakladı veya satışa sunmadı. Tabii, bununla birlikte vatandaşlarımızın sıkıntı çektiğini gördüm. Benimde arkadaşlarımın çoğu gıda toptancısı olduğu için onlarında verdiği destekle iş yerimize yüklü miktarda yağ aldım. ve bunu vatandaşıma kazandırmak anlamında iş yerimizde çelik kapı alana, ihtiyacı olana vermek için bu yola girdim. Gün birlik günü. Çünkü komşun açken sen yok yatamazsın. Zaten vatandaşlarımıza her anlamda yardımcı olmak için önümüzde Ramazan ayı geliyor. Zaten buna istinaden böyle bir kampanya yaparak vatandaşlarımıza 5 litrelik yağ hediye etmek istedik. Vatandaşlarımızın şu aklına sakın gelmesin; kapılarımızın fiyatlarında asla değişim olmadı. Bu yüzden vatandaşlarımızın aklında yağ parasını içine eklemiştir düşüncesi olmasın" dedi.

Evladının böyle bir kampanya yapmasıyla sevinen Musa Kaymak ise "Ben Ünye'de bir iş insanıyım, oğlumun bu yapmış olduğu hareketi takdir ettim. Ülkemizde ve memleketimizde bu gibi durumlar olduğunda çocuklarımın da iş yerinde böyle bir hareketi beni de mutlu etti" diye konuştu.

(Ümit Güngör/ İHA)

Stokçulara kızdı, kampanya başlattı: Çelik kapı alana 5 litrelik yağ hediye ediyor
Stokçulara kızdı, kampanya başlattı: Çelik kapı alana 5 litrelik yağ hediye ediyor
Stokçulara kızdı, kampanya başlattı: Çelik kapı alana 5 litrelik yağ hediye ediyor
Stokçulara kızdı, kampanya başlattı: Çelik kapı alana 5 litrelik yağ hediye ediyor
Stokçulara kızdı, kampanya başlattı: Çelik kapı alana 5 litrelik yağ hediye ediyor
Stokçulara kızdı, kampanya başlattı: Çelik kapı alana 5 litrelik yağ hediye ediyor

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Togo Cumhuriyeti, Esnaf, Ünye, Ordu, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Stokçulara kızdı, kampanya başlattı: Çelik kapı alana 5 litrelik yağ hediye ediyor - Son Dakika


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