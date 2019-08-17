Son Dakika Haberleri: Stoke City bet365 Stadında Karşılandı
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Stoke City bet365 Stadında Karşılandı

44 dakika önce

İlk hızlı yaklaşırken, Potters'a Derby İlçesi ile Şampiyonluk karşılaşmaları öncesinde sahaya girerken bet365 Stadyumu tarafından sıcak bir karşılama yapıldı.

İlk hızlı yaklaşırken, Potters'a Derby İlçesi ile Şampiyonluk karşılaşmaları öncesinde sahaya girerken bet365 Stadyumu tarafından sıcak bir karşılama yapıldı.
Spor

Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 09:18 
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