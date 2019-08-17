Stoke City bet365 Stadında Karşılandı

İlk hızlı yaklaşırken, Potters'a Derby İlçesi ile Şampiyonluk karşılaşmaları öncesinde sahaya girerken bet365 Stadyumu tarafından sıcak bir karşılama yapıldı.

İlk hızlı yaklaşırken, Potters'a Derby İlçesi ile Şampiyonluk karşılaşmaları öncesinde sahaya girerken bet365 Stadyumu tarafından sıcak bir karşılama yapıldı.

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