Stoke City'de Teknik Direktör Michael O'Neill korona virüse yakalandı - Son Dakika

Stoke City'de Teknik Direktör Michael O'Neill korona virüse yakalandı

Championship takımlardan Stoke City, Teknik Direktör Michael O'Neill'ın korona virüs test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı.

Stoke City'de Teknik Direktör Michael O'Neill korona virüse yakalandı, System.String[]

Championship takımlardan Stoke City, Teknik Direktör Michael O'Neill'ın korona virüs test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı.


Stoke City'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, futbolcular ve teknik ekibe yapılan korona virüs test sonuçlarını duyurdu. Buna göre Teknik Direktör Michael O'Neill'ın test sonucunun pozitif çıktığı ve karantinaya alındığı belirtildi. O'Neill'ın online olarak futbolcular ve teknik ekip ile temas halinde olacağı da ifade edildi.


Championship'in 28. haftasında 20 Haziran'da Reading ile deplasmanda mücadele edecek Stoke City'de takımın başında yardımcı antrenör Billy McKinlay olacak. - İSTANBUL

Stoke City, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.06.2020 11:52 Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Stoke City'de Teknik Direktör Michael O'Neill korona virüse yakalandı - Son Dakika Spor
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