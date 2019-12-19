Stokholm şehir merkezinde 16'ncı yüzyıla ait gemi enkazı bulundu - Son Dakika
Son Dakika Dünya Stokholm şehir merkezinde 16'ncı yüzyıla ait gemi enkazı bulundu - Son Dakika Dünya

Stokholm şehir merkezinde 16'ncı yüzyıla ait gemi enkazı bulundu

6 saat önce

İsveç'in başkenti Stokholm'de bir bahçede 16'ncı yüzyıla ait gemi enkazı bulundu.

Stokholm şehir merkezinde 16'ncı yüzyıla ait gemi enkazı bulundu, System.String[]

İsveç'in başkenti Stokholm'de bir bahçede 16'ncı yüzyıla ait gemi enkazı bulundu.

Bölgede çalışma yapan arkeologlar, bir bahçede yaklaşık 1590 yılına ait kraliyet donanmasının Samson adlı gemisinin enkazına ulaştı.

Arkeolojik kazıyı gerçekleştiren firma, askeri kargo gemisi olarak görev yapmış olan geminin 30 metre uzunluğunda olduğunu duyurdu.

Stokholm'ün adalara ve kanallara yayılmış bir kent olmasından dolayı, kentin bazı bölümleri 18'inci yüzyıldan önce sular altındaydı. Arkeologlar geminin bu sırada bir limana demir attığı ve zamanla suların çekilmesiyle toprak altında kaldığı görüşündeler.


İsveç, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 12:30 Kaynak: DHA
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