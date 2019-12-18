Stoklarda artışla petrol fiyatları düştü

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 280 liraya, çeyrek altın 448 liraya, Cumhuriyet altını da 1,849 liraya yükseldi.

platin, yüzde 0.04 düşüşle 929.40 dolardan ve

Gelişmeler etkisiyle Türkiye 'de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü, yüzde 0.53 düşüşle 65.75 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 0.74 düşüşle 60.49 dolardan işlem görüyor.

Amerikan Petrol Enstitüsü'nün açıkladığı ham petrol stoklarının 4.7 milyon varil artması, emtia piyasalarındaki yükselişleri bir miktar baskılarken, ham petrol fiyatları geriledi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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