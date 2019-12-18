Stoklarda artışla petrol fiyatları düştü - Son Dakika
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Stoklarda artışla petrol fiyatları düştü

6 saat önce

Amerikan Petrol Enstitüsü'nün açıkladığı ham petrol stoklarının 4.7 milyon varil artması, emtia piyasalarındaki yükselişleri bir miktar baskılarken, ham petrol fiyatları geriledi.

Stoklarda artışla petrol fiyatları düştü, System.String[]
Amerikan Petrol Enstitüsü'nün açıkladığı ham petrol stoklarının 4.7 milyon varil artması, emtia piyasalarındaki yükselişleri bir miktar baskılarken, ham petrol fiyatları geriledi.

Gelişmeler etkisiyle Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü, yüzde 0.53 düşüşle 65.75 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 0.74 düşüşle 60.49 dolardan işlem görüyor.

Küresel emtia piyasalarında;

gümüş, yüzde 0.68 düşüşle 16.87 dolardan,

altın, yüzde 0.18 düşüşle 1,477.90 dolardan,

bakır, yüzde 0.84 düşüşle 2.79 dolardan,

platin, yüzde 0.04 düşüşle 929.40 dolardan ve

paladyum yüzde 0.38 düşüşle 1,911.30 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 280 liraya, çeyrek altın 448 liraya, Cumhuriyet altını da 1,849 liraya yükseldi.


- İstanbul
Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 05:46 Kaynak: DHA
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