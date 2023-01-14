STOKLARI TÜKENEN ŞIRDAN, YÜZDE 75 ZAMLANDI - Son Dakika
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STOKLARI TÜKENEN ŞIRDAN, YÜZDE 75 ZAMLANDI

14.01.2023 10:39

ADANA'ya özgü, çok tüketilen lezzetlerden şırdanın stokları bitme noktasına gelince, geçen yıl 20 lira civarında olan fiyatı, yüzde 75 artarak 35 liraya çıktı.

ADANA'ya özgü, çok tüketilen lezzetlerden şırdanın stokları bitme noktasına gelince, geçen yıl 20 lira civarında olan fiyatı, yüzde 75 artarak 35 liraya çıktı. Günlük başka kentlerden 7 bin 500 şırdan gelse de talep karşılanamazken, Adana Kasaplar Odası Başkanı Murat Saruhan Yağmur, "Eğer stoklarda sıkıntılar yaşanmaya devam ederse fiyatı 50 liranın üzerinde olması bekleniyor" dedi.

Kentte kebaptan sonra en çok tüketilen lezzetlerden olan şırdan dolmasında stoklar bitme noktasına geldi. Her koyundan 1 adet çıkması nedeniyle değerli olan şırdana ilgi gün geçtikçe artıyor. Günde 2 bin 500 canlı hayvanın kesildiği kentte günlük 7 bin 500'ün üzerinde şırdan, başka illerden getiriliyor. Talebin fazla olması, canlı hayvan kesiminin azalması nedeniyle şırdanın geçen yıl 20 lira olan fiyatı yüzde 75 artarak 35 liraya kadar çıktı.

'ELİMDE 1 MİLYON LİRA OLSA ŞIRDAN BULAMAM'

Güven Özgülbaş (58), 37 yıldır şırdan satışı yaptığını belirterek, "Şırdan fiyatları aldı başını gidiyor. Her gün şırdan yiyen müşteri artık kalmadı. Şırdan biraz daha böyle giderse kuyumcu vitrinlerinde sergilenecek. Tedariğinde çok büyük sıkıntı yaşıyoruz. Şu anda elimde 1 milyon lira olsa şırdan bulamam. Parayla da artık bulamıyoruz" dedi.

'ŞIRDAN KITLIĞI BEKLİYORUZ'

Adana Kasaplar Odası Başkanı Murat Saruhan Yağmur ise kentte şırdan için 2 bin 500 canlı hayvanın kesildiğini belirterek, "7 bin 500 küçükbaşın şırdanı ise başka illerden tedarik ediliyor. İlerleyen dönemlerde şırdan kıtlığı bekliyoruz. Şu anda şırdancılarda stok kalmadı. Hepsi bitti. Günlük olarak tüketiliyor. Artık şırdan Adanalıya yetmiyor. Fiyatları da arttı. 35 liraya satılıyor. Eğer stoklarda sıkıntılar yaşanmaya devam ederse fiyatı 50 liranın üzerinde olması bekleniyor" ifadelerini kullandı. (DHA)

Kaynak: DHA
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Adana, Güncel, Son Dakika

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