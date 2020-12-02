- Stoltenberg: "Afganistan'daki durumu değerlendirdik"- NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı ikinci gününde - Son Dakika

- Stoltenberg: "Afganistan'daki durumu değerlendirdik"- NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı ikinci gününde

02.12.2020 12:18

- Stoltenberg: "Afganistan'daki durumu değerlendirdik" NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı ikinci gününde NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı ikinci gününde devam ediyor.

- Stoltenberg: "Afganistan'daki durumu değerlendirdik"

NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı ikinci gününde

BRÜKSEL - NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı ikinci gününde devam ediyor.

Belçika'nın başkenti Brüksel, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na ev sahipliği yapıyor. Dün başlayan toplantı bugün ikinci gününde devam ediyor. Covid-19 nedeniyle video konferans yoluyla gerçekleştirilen NATO Dışişleri Bakanları Toplantısında ittifak üyeleri başta NATO 2030 projesi olmak üzere Rusya ile ilişkiler, Afganistan ve Doğu Akdeniz gibi gündemdeki konular ele alıyor. Toplantılara ilişkin geç saatlerde değerlendirme yapan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Güçlü ittifakımızı nasıl daha da güçlendirebileceğimiz konusunda NATO 2030 Projesini tartıştık. NATO 2030'u ve İttifakımızı geleceğe nasıl daha fazla uyarlayabileceğimizi tartıştık. Rusya ile durumu ele aldık ve Afganistan'daki durumu değerlendirdik" dedi.

Gündemdeki önemli bir başlık olarak Afganistan'daki NATO varlığının görüşüldüğünü belirten Stoltenberg şunları kaydetti:

"NATO, Afgan barış sürecini destekliyor. ve bunun bir parçası olarak oradaki varlığımızı sürdürüyoruz. Amerika Birleşik Devletleri asker sayısını 2 bin 500'e düşürmeye karar verirken, NATO'nun eğitim misyonu devam ediyor. Bakanlar, terörle mücadelede Afgan güvenlik güçlerini desteklemek için tüm Müttefiklerin misyona bağlı kaldıklarını açıkça ifade ettiler"

"Kalsak da gitsek de maliyeti olacak"

Stoltenberg; "Afganistan'daki durumu değerlendirmeye devam ederken, önümüzdeki yılın başlarında bir dönüm noktasıyla karşı karşıya kalacağımız açık. Kalırsak, savaşmaya devam etme riskini alırız. Ayrılırsak, Afganistan'ın bir kez daha uluslararası teröristler için güvenli bir liman haline gelme riskini alırız. ve böyle bir fedakarlık ile elde edilen kazançların kaybı. Yani daha uzun süre kalmanın bir bedeli var. Ama çok erken ayrılmanın da bir bedeli var. NATO Savunma Bakanları önümüzdeki Şubat ayında bir araya geldiğinde bazı sert kararlar almamız gerekecek. Ama ne karar verirsek verelim, bunu koordineli ve düzenli bir şekilde yapmalıyız" ifadelerini kullandı.

Rusya da gündemde

Toplantılarda Rusya ile ilişkilerin de ele alındığını belirten NATO Genel Sekreteri, "Ayrıca Rusya'nın bölgemizde devam eden askeri birikimini tartıştık. Silah kontrolü gibi konular da ele alındı. Rusya'nın anlaşmaları ihlal ettiğini ve baltaladığını görüyoruz. Ayrıca yeni silahlar yerleştiriyor. Bakanlar, daha kapsamlı bir silah kontrol rejimi geliştirmek için nükleer silah sınırlamalarının korunması için desteklerini ifade ettiler" dedi.

ABD ve Rusya arasında diyaloğu desteklediklerini bildiren Stoltenberg, açıklamasını şu şekilde tamamladı:

"ABD ile Rusya arasındaki diyaloğu ileriye dönük bir yol bulmak için memnuniyetle karşılıyoruz. Çünkü kendimizi nükleer savaş başlıklarının sayısını düzenleyen bir anlaşmanın olmadığı bir durumda bulmamalıyız. Rusya'nın istikrarı bozucu eylemlerini ele almak için NATO'nun caydırıcı duruşunu sürdürüyoruz. Aynı zamanda hepimiz Rusya ile diyaloğu sürdürmemiz gerektiği konusunda da hemfikiriz"

- Stoltenberg: Afganistan'daki durumu değerlendirdik - NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı ikinci gününde
- Stoltenberg: Afganistan'daki durumu değerlendirdik - NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı ikinci gününde
- Stoltenberg: Afganistan'daki durumu değerlendirdik - NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı ikinci gününde
- Stoltenberg: Afganistan'daki durumu değerlendirdik - NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı ikinci gününde

Afganistan, Brüksel, Afgan, Rusya, Politika, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Politika - Stoltenberg: 'Afganistan'daki durumu değerlendirdik'- NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı ikinci gününde - Son Dakika


Son Dakika

Asgari ücret zammı için 4 Aralık'ta yapılacak ilk toplantı internet üzerinden gerçekleştirilecek BionTech CEO'su Şahin'den İngiltere'nin onay verdiği aşıyla ilgili ilk yorum: Son derece titiz çalıştık İndirimli elektrik için son gün 5 Aralık Türk bilim insanları keçi sütünün içindeki bir maddenin koronavirüse karşı etkili olduğunu tespit etti Yürek yakan detay! Koronadan ölmeden 2 saat önce eşinden helallik istemiş Otomobil içerisindeki kadının yüzüne tekme attı! Dehşet anları kamerada Oyuncu Yaşar Alptekin'in eşi Nilgün Altınyay hayatını kaybetti Son Dakika! İngiltere, Pfizer-Biontech ortak çalışmasıyla yapılan koronavirüs aşısının kullanımını onayladı
Son Dakika! Bilim Kurulu, Bakan Koca başkanlığında Son Dakika! Bilim Kurulu, Bakan Koca başkanlığında "Aşı" gündemiyle toplanıyor         
12:28
CHP'den asgari ücret zammı önerisi: En az 3 bin 100 lira olmalı CHP'den asgari ücret zammı önerisi: En az 3 bin 100 lira olmalı         
11:49
Çaykur Rizespor'un eski futbolcusu Abarhoun, 31 yaşında hayatını kaybetti Çaykur Rizespor'un eski futbolcusu Abarhoun, 31 yaşında hayatını kaybetti         
11:46
İsmail Küçükkaya İmamoğlu'na suikast olayında resmi belgeyi canlı yayında okudu İsmail Küçükkaya İmamoğlu'na suikast olayında resmi belgeyi canlı yayında okudu         
11:32
Tıp dünyası ABD'li anne ve kızını konuşuyor: Aralarında 1 yaş var Tıp dünyası ABD'li anne ve kızını konuşuyor: Aralarında 1 yaş var         
10:56
İran'a karşı Türkiye'nin eline üç koz birden geçti! Doğal gazda büyük indirim kaçınılmaz oldu İran'a karşı Türkiye'nin eline üç koz birden geçti! Doğal gazda büyük indirim kaçınılmaz oldu         
10:46
Pastane çalışanlarının kavgadan korkup dolaba saklandıkları anlar kamerada Pastane çalışanlarının kavgadan korkup dolaba saklandıkları anlar kamerada         
10:15
Yaralı kurye, zimmetli pantolonunun kesilmemesini istedi! Olay yerine gelen patron, duruma müdahale etti Yaralı kurye, zimmetli pantolonunun kesilmemesini istedi! Olay yerine gelen patron, duruma müdahale etti         
10:06
300 kişinin katıldığı ve tam 5 gün süren swinger partisi, ülkeyi alarma geçirdi! Korona vakaları arttı 300 kişinin katıldığı ve tam 5 gün süren swinger partisi, ülkeyi alarma geçirdi! Korona vakaları arttı         
09:56
Kamunun ardından özel sektörde ilk mesai hamlesi bankalardan geldi: 10.00-16.00 arası çalışacaklar Kamunun ardından özel sektörde ilk mesai hamlesi bankalardan geldi: 10.00-16.00 arası çalışacaklar         
09:47
Oyuncu Demet Özdemir'in mini etekli pozlarına beğeni yağdı Oyuncu Demet Özdemir'in mini etekli pozlarına beğeni yağdı         
09:45
Mersin, Trabzon, Samsun ve Zonguldak'ta durum korkutucu boyuta ulaştı! Hastanelerde yer yok Mersin, Trabzon, Samsun ve Zonguldak'ta durum korkutucu boyuta ulaştı! Hastanelerde yer yok         
09:41
İş görüşmesinde şaşırtan manzara! 1052 kişi çağrıldı, 9 kişi katıldı İş görüşmesinde şaşırtan manzara! 1052 kişi çağrıldı, 9 kişi katıldı         
09:29
Türkiye'de koronavirüs kabusu sürüyor! Günlük ölüm sayısı 190 ile zirveyi gördü Türkiye'de koronavirüs kabusu sürüyor! Günlük ölüm sayısı 190 ile zirveyi gördü         
09:16
Korona servisi hemşiresi: Her gün 'Virüs kaptım mı?' sorusunu soruyorum Korona servisi hemşiresi: Her gün 'Virüs kaptım mı?' sorusunu soruyorum         
09:13
Yeni pozlarını paylaşan Hadise'ye beğeni üstüne beğeni yağdı Yeni pozlarını paylaşan Hadise'ye beğeni üstüne beğeni yağdı         
20:25
Yasak aşkın ortaya çıkmaması için ölen sevgilisini giydirip kapı önüne bıraktı Yasak aşkın ortaya çıkmaması için ölen sevgilisini giydirip kapı önüne bıraktı         
15:23
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.12.2020 12:50:50. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: - Stoltenberg: "Afganistan'daki durumu değerlendirdik"- NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı ikinci gününde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei