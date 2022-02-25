Stoltenberg: Artık Avrupa'da, tarihe ait olduğunu düşündüğümüz bir savaş var - Son Dakika
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Stoltenberg: Artık Avrupa'da, tarihe ait olduğunu düşündüğümüz bir savaş var

25.02.2022 00:50

? NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg NATO Konseyi'nin toplantısı sonrasında basına açıklama yaptı.

? NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg NATO Konseyi'nin toplantısı sonrasında basına açıklama yaptı. Rusya'nın saldırısını bir 'savaş eylemi' olarak niteleyen Stoltenberg 'Bugün Kuzey Atlantik Konseyi, üst düzey askeri komutanımız General Tod Wolters'ın talebi üzerine savunma planlarımızı etkinleştirmeye karar verdi' dedi.

Stoltenberg sözlerine şöyle devam etti;

'Kıtamızda barış paramparça oldu. Artık Avrupa'da, tarihe ait olduğunu düşündüğümüz ölçekte ve türde bir savaş var. Durumu görüşmek üzere Kuzey Atlantik Konseyi'nin acil toplantısını yeni bitirdik. Konseyde ayrıca Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Letonya, Litvanya, Polonya, Romanya ve Slovakya'nın talebi üzerine Washington Antlaşması'nın 4. Maddesi uyarınca acil istişareler görüşüldü.'

'BİRİNE YAPILAN SALDIRI, HEPSİNE YAPILMIŞ SAYILACAKTIR'

Rus liderlerinin, pervasız eylemlerin ve kaybedilen hayatların tüm sorumluluğunu taşıdığını belirten Genel Sekreter Stoltenberg 'NATO'nun temel görevi, tüm Müttefikleri korumak ve savunmaktır. Yanlış hesaplamaya veya yanlış anlamaya yer olmamalıdır. Birine yapılan saldırı, hepsine yapılmış sayılacaktır. Bu bizim toplu güvenlik garantimizdir. Bugün Kuzey Atlantik Konseyi, üst düzey askeri komutanımız General Tod Wolters'ın talebi üzerine savunma planlarımızı etkinleştirmeye karar verdi. Bu, kriz sırasında Müttefik ülkeleri korumak ve kalkan olmak için ihtiyatlı ve savunmacı bir adımdır' dedi.

100'DEN FAZLA JETİMİZ YÜKSEK ALARMDA

Stoltenberg 'Rusya'nın devasa askeri birikimine yanıt olarak, toplu savunmamızı zaten güçlendirdik. Karada, denizde ve havada. Son haftalarda, Kuzey Amerika ve Avrupa'dan Müttefikler, İttifak'ın doğu kısmına binlerce asker daha yerleştirdi. ve daha fazlası beklemeye alındı. 100'den fazla jetimiz yüksek alarmda, hava sahamızı koruyor. ve Kuzey'den Akdeniz'e kadar denizde 120'den fazla Müttefik gemisi var. Bütün bunlar toplu savunma taahhüdümüzün 5. Maddesinin sağlam olduğunu gösteriyor. ve İttifak'ı saldırganlıktan korumak için ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceğiz.

Yarın sanal bir NATO liderleri Zirvesi çağrısında bulunduğunu ifade eden Stoltenberg 'Biz 30 demokrasiden oluşan bir İttifakız. İnsanımıza ve değerlerimize tek vücut olarak sahip çıkacağız' dedi.

Stoltenberg: Artık Avrupa'da, tarihe ait olduğunu düşündüğümüz bir savaş var
Stoltenberg: Artık Avrupa'da, tarihe ait olduğunu düşündüğümüz bir savaş var
Stoltenberg: Artık Avrupa'da, tarihe ait olduğunu düşündüğümüz bir savaş var

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Jens Stoltenberg, Atlantik Konseyi, Rusya, Savaş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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