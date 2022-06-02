Stoltenberg: "Bir müttefik, endişelerini dile getirdiğinde her zaman yaptığımız şeyi yapmalıyız" - Son Dakika
Üye Girişi

Stoltenberg: "Bir müttefik, endişelerini dile getirdiğinde her zaman yaptığımız şeyi yapmalıyız"

02.06.2022 22:07

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ABD Başkanı Joe Biden ile görüşmesinin ardından gazetecilere verdiği demeçte, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyeliği hakkındaki soruya, "Bir müttefik, Türkiye, endişelerini dile getirdiğinde, her zaman yaptığımız şeyi yapmalıyız, yani oturup bu endişeleri...

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ABD Başkanı Joe Biden ile görüşmesinin ardından gazetecilere verdiği demeçte, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyeliği hakkındaki soruya, "Bir müttefik, Türkiye, endişelerini dile getirdiğinde, her zaman yaptığımız şeyi yapmalıyız, yani oturup bu endişeleri ele almalı ve sonra ileriye doğru ortak bir yol bulmalıyız. Türkiye önemli bir müttefik" dedi.

ABD'yi ziyaret eden NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Beyaz Saray'da ABD Başkanı Joe Biden ile bir araya geldi. Görüşme sonrası Beyaz Saray'ın bahçesinde gazetecilere demeç veren Stoltenberg, Başkan Biden, Başkan Yardımcısı Kamala Harris ve ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile "harika bir toplantı" yaptığını ifade etti.

"BAŞKAN PUTİN DAHA AZ NATO İSTEDİ ANCAK DAHA FAZLASINI ALIYOR"

ABD'yi Ukrayna'ya verdiği destek için takdir eden Stoltenberg, ABD'nin desteğinin savaş alanında her gün fark oluşturduğunu ifade ederek, "Başkan Putin daha az NATO istedi ve bu nedenle Ukrayna'yı işgal etti, ancak daha fazlasını alıyor" dedi.

Bu ay İspanya'nın başkenti Madrid'de yapılacak olan NATO Liderler Zirvesi'ne değinen Stoltenberg, söz konusu zirvenin "güvenlik için çok önemli bir zamanda gerçekleştiğini" belirterek, Biden ile İspanya'da bir araya gelmeye dört gözle beklediğini ifade etti. Rusya-Ukrayna Savaşı'nın gidişatına ilişkin gelen soruyu yanıtlayan Stoltenberg, savaşlar doğası gereği öngörülemez olduğunu ve bu nedenle hazırlıklı olunması gerektiğini ifade ederek, söz konusu savaşın Ukraynalıların ülkelerini savunmak için ağır bir bedel ödediği bir yıpratma savaşı haline geldiğini açıkladı.

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın "müzakere masasında biteceğine" inandığını aktaran Stoltenberg, Ukrayna'nın NATO'nun desteğine ihtiyacı olduğunu dikkat çekti.

"TÜRKİYE ÖNEMLİ BİR MÜTTEFİK"

Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliklerini veto etmesi hakkında gelen soruya ise Stoltenberg, sorunun çözüleceğine olan inancını dile getirerek, "Bir müttefik endişelerini dile getirdiğinde, her zaman yaptığımız şeyi yapmalıyız, yani oturup bu endişeleri ele almalı ve sonra ileriye doğru ortak bir yol bulmalıyız. Türkiye, İsveç ve Finlandiya ile yakın temas halindeyiz" dedi.

Türkiye, İsveç ve Finlandiya'dan üst düzey yetkililer ile yakında bir toplantı düzenleyeceğini hatırlatan Stoltenberg, Türkiye'nin "önemli bir müttefik" olduğunu kaydetti.

(İHA)

Stoltenberg: Bir müttefik, endişelerini dile getirdiğinde her zaman yaptığımız şeyi yapmalıyız
Stoltenberg: Bir müttefik, endişelerini dile getirdiğinde her zaman yaptığımız şeyi yapmalıyız
Stoltenberg: Bir müttefik, endişelerini dile getirdiğinde her zaman yaptığımız şeyi yapmalıyız
Stoltenberg: Bir müttefik, endişelerini dile getirdiğinde her zaman yaptığımız şeyi yapmalıyız

YORUMLAR
500
Stoltenberg: 'Bir müttefik, endişelerini dile getirdiğinde her zaman yaptığımız şeyi yapmalıyız, yani bu endişeleri ele almalıyız''Türkiye önemli bir... Stoltenberg: 'Bir müttefik, endişelerini dile getirdiğinde her zaman yaptığımız şeyi yapmalıyız, yani bu endişeleri ele almalıyız''Türkiye önemli bir... Finlandiya Dışişleri Bakanı Haavisto: 'Türkiye ne zaman hazır olursa görüşebiliriz' Finlandiya Dışişleri Bakanı Haavisto: 'Türkiye ne zaman hazır olursa görüşebiliriz'
Kaynak: İHA

Tam Gemi Şok Denemeleri, Finlandiya, Türkiye, İsveç, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Stoltenberg: 'Bir müttefik, endişelerini dile getirdiğinde her zaman yaptığımız şeyi yapmalıyız' - Son Dakika


Son Dakika
22:01 ABD'nin yeni yaptırım hedefinde Putin'e yakın olan Rus elitleri var
21:56 Beşiktaş, Romain Saiss ile prensip anlaşmasına vardı
21:54 Arazi anlaşmazlığı yaşadığı aileden 3 kişiyi vurdu
21:19 Dengesini kaybeden işçi 11. kattan aşağı düşerek hayatını kaybetti
21:18 Finlandiya Cumhurbaşkanı Türkiye'ye olumlu mesajlar verse de milletvekilleri farklı konuşuyor
20:58 Defterdarlık uzmanları, ellerinden alınan denetim ve inceleme yetkisi için Bakan Nebati'den çözüm bekliyor
20:13 Meteoroloji toz taşınımı için vatandaşlara "Dışarı çıkmayın" uyarısında bulundu
19:31 Ünlü iki hakem aynı anda eş cinsel olduğunu açıkladı
18:52 Chelsea'nin yıldız ismi, model Holly Scarfone ile el ele görüntülendi
18:41 Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, milli oyuncu Meryem Boz'u kadrosuna dahil etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2022 22:14:45. #1.11#
SON DAKİKA: Stoltenberg: "Bir müttefik, endişelerini dile getirdiğinde her zaman yaptığımız şeyi yapmalıyız" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement