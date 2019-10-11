Son Dakika Haberleri: Stoltenberg cumhurbaşkanlığı dolmabahçe çalışma ofisi'nden ayrıldı
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Stoltenberg cumhurbaşkanlığı dolmabahçe çalışma ofisi'nden ayrıldı

1 saat önce

Kamera: İdris TİFTİKCİ / İstanbul DHANATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nden ayrıldı.

Stoltenberg cumhurbaşkanlığı dolmabahçe çalışma ofisi'nden ayrıldı, System.String[]

Kamera: İdris TİFTİKCİ/ İstanbul DHA

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nden ayrıldı.

Sabah saatlerinde Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'ne gelen Stoltenberg, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ne geçti. Stoltenberg burada ilk olarak Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşüp, ortak basın toplantısı düzenledi. Stoltenberg daha sonra Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'la bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleşen ve yaklaşık bir saat süren görüşmede ikili savunma ve güvenlik konularında fikir alışverişinde bulundu. Bu görüşmenin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Stoltenberg'i Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul etti. Basına kapalı olarak gerçekleşen kabul yaklaşık 1 saat sürdü. Stoltenberg temaslarının ardından buradan ayrıldı.

Görüntü Dökümü:

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Stoltenberg'in konvoyundan görüntüler

Detaylar


Dolmabahçe Sarayı, Jens Stoltenberg, İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 03:48 Kaynak: DHA
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