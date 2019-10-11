Son Dakika Haberleri: Stoltenberg, cumhurbaşkanlığı dolmabahçe çalışma ofisinden ayrıldı
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Stoltenberg, cumhurbaşkanlığı dolmabahçe çalışma ofisinden ayrıldı

1 saat önce

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nden ayrıldı.

Stoltenberg, cumhurbaşkanlığı dolmabahçe çalışma ofisinden ayrıldı, System.String[]
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nden ayrıldı.

Sabah saatlerinde Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'ne gelen Stoltenberg, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ne geçti. Stoltenberg burada ilk olarak Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşüp, ortak basın toplantısı düzenledi. Stoltenberg daha sonra Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'la bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleşen ve yaklaşık bir saat süren görüşmede ikili savunma ve güvenlik konularında fikir alışverişinde bulundu. Bu görüşmenin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Stoltenberg'i Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul etti. Basına kapalı olarak gerçekleşen kabul yaklaşık 1 saat sürdü. Stoltenberg temaslarının ardından buradan ayrıldı.


- İstanbul
İstanbul Atatürk Havalimanı, Dolmabahçe Sarayı, Jens Stoltenberg, Sabah, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 03:54 Kaynak: DHA
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