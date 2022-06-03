Stoltenberg'den Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesi hakkında açıklama - Son Dakika
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Stoltenberg'den Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesi hakkında açıklama

03.06.2022 22:36
Stoltenberg'den Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesi hakkında açıklama

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya olası katılımlarını ele aldıklarını bildirdi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya olası katılımlarını ele aldıklarını bildirdi.

Stoltenberg, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefon görüşmesi hakkında sosyal medyadan açıklama yaptı.

Yapıcı bir görüşme olduğunu kaydeden Stoltenberg, Türkiye'nin değerli bir müttefik olduğunu, gıda güvenliği konusunda bir anlaşma olabilmesine yönelik Türkiye'nin çabalarını takdir ettiklerini belirtti.

Stoltenberg, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesinde İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılımları meselesini ele aldıklarını ve diyaloğu sürdüreceklerini ifade etti.

YORUMLAR
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliklerine onay vermesi için 2 şart Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliklerine onay vermesi için 2 şart Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede İsveç ve Finlandiya'nın terörizmi desteklemekten vazgeçtiklerini, Türkiye'ye yaptırımları kaldırdıklarını ortaya... Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede İsveç ve Finlandiya'nın terörizmi desteklemekten vazgeçtiklerini, Türkiye'ye yaptırımları kaldırdıklarını ortaya...
Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Jens Stoltenberg, Finlandiya, İsveç, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Stoltenberg'den Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesi hakkında açıklama - Son Dakika

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