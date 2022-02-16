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Son dakika! Stoltenberg'den NATO Savunma Bakanları toplantıları öncesi basın açıklaması - Son Dakika

Son dakika! Stoltenberg'den NATO Savunma Bakanları toplantıları öncesi basın açıklaması

16.02.2022 13:54

Gelen son dakika haberlerine göre Stoltenberg'den NATO Savunma Bakanları toplantıları öncesi basın açıklamasıBELÇİKA, (DHA)- NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO Savunma Bakanları toplantıları öncesinde basın açıklaması yaptı.

Stoltenberg'den NATO Savunma Bakanları toplantıları öncesi basın açıklaması

BELÇİKA, (DHA)- NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO Savunma Bakanları toplantıları öncesinde basın açıklaması yaptı. Stoltenberg, 'Rusya'ya, onlarla oturup görüşmeye hazır olduğumuza dair çok net mesaj vermeye devam edeceğiz. Ama aynı zamanda en kötüsüne de hazırız' dedi.

Toplantı öncesi basına açıklama yapan Stoltenberg, Moskova'dan diplomatik çabalara devam etmeye hazır olduklarına dair işaretler duyduklarını ancak şu ana kadar sahada herhangi bir gerilimi düşürmeye yönelik adım görmediklerini belirterek, 'Aksine Rusya'nın askeri yığılmaya devam ettiği görülüyor. 26 Ocak'ta Rusya'ya gönderdiğimiz yazılı belgemize, yazılı tekliflerimize herhangi bir yanıt alamadık. Rusya'ya, onlarla oturup görüşmeye hazır olduğumuza dair çok net mesaj vermeye devam edeceğiz. Ama aynı zamanda en kötüsüne de hazırız. ve Rusya bir kez daha Ukrayna'yı işgal ederse, yüksek bir bedel ödeyecekler. Ukrayna'ya karşı saldırgan eylemlerde bulunmalarını zorlaştırmak için Rusya'nın planlarını ve eylemlerini ifşa etmeye devam edeceğiz' dedi.

Rusya'nın anlamlı bir diyaloga gireceğini ve çatışma yerine diplomasiyi seçeceğini umduklarını ifade eden Stoltenberg bir kez daha siyasi bir çözüm bulmaya hazır olduklarını dile getirdi.

Stoltenberg basına yaptığı kısa açıklamanın ardından daha sonra da ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ile kısa açıklamada bulundu.

Son dakika! Stoltenberg'den NATO Savunma Bakanları toplantıları öncesi basın açıklaması
Son dakika! Stoltenberg'den NATO Savunma Bakanları toplantıları öncesi basın açıklaması
Son dakika! Stoltenberg'den NATO Savunma Bakanları toplantıları öncesi basın açıklaması

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Jens Stoltenberg, Belçika, Brüksel, Rusya, Dünya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika! Stoltenberg'den NATO Savunma Bakanları toplantıları öncesi basın açıklaması - Son Dakika


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