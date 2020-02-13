Stoltenberg'den Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'na ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler (INF) Anlaşması'nın olmadığı düzene yönelik tedbirler konusunda anlaştıklarını bildirdi.

NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın ikinci gün oturumlarının ardından basın toplantısı düzenleyen Stoltenberg, bugünün ana gündem maddesinin caydırıcılık, savunma ve Rusya olduğunu aktardı.

Stoltenberg, Rusya'nın INF'yi ihlal ettiği konusunda tüm müttefiklerin mutabık olduğunu belirterek, "INF'nin olmadığı düzene yönelik savunma odaklı, orantılı ve koordine edilmiş tedbirler konusunda anlaştık." ifadelerini kullandı.

Yeni tedbirler konusunda tüm detayları paylaşmayan Stoltenberg, "Rusya'yı taklit etmeyeceğiz. Avrupa'ya kara güdümlü nükleer füzeler yerleştirmeyeceğiz." dedi.

Stoltenberg, Ukrayna oturumunda ise ülkenin reformlar konusunda kaydettiği ilerlemelerin ele alındığını, NATO'nun Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliğini desteklemeye devam ettiğini vurguladı.

Afganistan

Öğleden sonra düzenlenecek son oturumda ise Afganistan ve NATO'nun Kararlı Destek Misyonunun görüşüleceği bilgisini paylaşan Stoltenberg, burada NATO'nun Afganistan'a desteğinin teyit edileceğine dikkati çekti.

Stoltenberg, şiddetin azaltılması konusunda tüm girişimleri desteklediklerine işaret ederek, "Afganistan'ın uluslararası terörizm için tekrar güvenli bölge olmasını engellememiz gerekiyor." dedi.

Libya konusunda bir soruya cevaben Stoltenberg, NATO'nun Libya'da sahada bulunmadığını, ülkede Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde yürütülen barış girişimleri desteklediğini belirterek, talep olması durumunda ittifakın kapasite gelişimine katkı sağlayabileceğini kaydetti.

Stoltenberg, Suriye konusunda ise İdlib'deki durumun "çok ciddi" olduğunun altını çizerek, Rusya destekli Esed rejimine tüm saldırıları durdurma çağrısını yineledi.