Stoltenberg'den Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'na ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel Stoltenberg'den Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'na ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika

Stoltenberg'den Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'na ilişkin açıklama Açıklaması

6 saat önce

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler (INF) Anlaşması'nın olmadığı düzene yönelik tedbirler konusunda anlaştıklarını bildirdi.

Stoltenberg'den Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'na ilişkin açıklama Açıklaması, System.String[]

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler (INF) Anlaşması'nın olmadığı düzene yönelik tedbirler konusunda anlaştıklarını bildirdi.

NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın ikinci gün oturumlarının ardından basın toplantısı düzenleyen Stoltenberg, bugünün ana gündem maddesinin caydırıcılık, savunma ve Rusya olduğunu aktardı.

Stoltenberg, Rusya'nın INF'yi ihlal ettiği konusunda tüm müttefiklerin mutabık olduğunu belirterek, "INF'nin olmadığı düzene yönelik savunma odaklı, orantılı ve koordine edilmiş tedbirler konusunda anlaştık." ifadelerini kullandı.

Yeni tedbirler konusunda tüm detayları paylaşmayan Stoltenberg, "Rusya'yı taklit etmeyeceğiz. Avrupa'ya kara güdümlü nükleer füzeler yerleştirmeyeceğiz." dedi.

Stoltenberg, Ukrayna oturumunda ise ülkenin reformlar konusunda kaydettiği ilerlemelerin ele alındığını, NATO'nun Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliğini desteklemeye devam ettiğini vurguladı.

Afganistan

Öğleden sonra düzenlenecek son oturumda ise Afganistan ve NATO'nun Kararlı Destek Misyonunun görüşüleceği bilgisini paylaşan Stoltenberg, burada NATO'nun Afganistan'a desteğinin teyit edileceğine dikkati çekti.

Stoltenberg, şiddetin azaltılması konusunda tüm girişimleri desteklediklerine işaret ederek, "Afganistan'ın uluslararası terörizm için tekrar güvenli bölge olmasını engellememiz gerekiyor." dedi.

Libya konusunda bir soruya cevaben Stoltenberg, NATO'nun Libya'da sahada bulunmadığını, ülkede Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde yürütülen barış girişimleri desteklediğini belirterek, talep olması durumunda ittifakın kapasite gelişimine katkı sağlayabileceğini kaydetti.

Stoltenberg, Suriye konusunda ise İdlib'deki durumun "çok ciddi" olduğunun altını çizerek, Rusya destekli Esed rejimine tüm saldırıları durdurma çağrısını yineledi.

Jens Stoltenberg, Afganistan, Rusya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 04:18 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Rusya'da koronavirüs şüphesiyle karantinaya alınanlar hastanelerden kaçıyor
Suriye'de gündeme damga vuran fotoğraf karesinin hikayesi ortaya çıktı Rusya ve ABD'nin Türkiye kavgası büyüyor! ABD'den sert İdlib açıklaması Rusya'dan gerginliği tırmandıracak Türkiye açıklaması: Suriye ile ilgili provokatif açıklamalardan kaçının

Son Dakika Haberleri
22:46 Zeynep Alkan'ın son paylaşımı takipçilerinin beğenisini kazandı
21:54 Tarkan'ın Bayrampaşa'daki arazisiyle ilgili 7'nci kez İBB Meclisi'ne gelen imar dosyası reddedildi
21:52 "Kalçalarını görelim" kavgası sona erdi! Danla Bilic ve Aşkım Kapışmak barıştı
18:55 Haluk Levent, iş insanı Erdoğan Uludağ'ın gerçek Robin Hood olmadığını açıkladı
17:46 Yasak Elma'da sürpriz ayrılık! Hakan Karahan projeden ayrılıyor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2020 23:08:54. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Stoltenberg'den Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'na ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]