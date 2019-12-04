Stoltenberg: Erdoğan ile görüşmemiz olumlu geçti

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İngiltere'nin başkenti Londra'da NATO Liderler Zirvesi sonrası düzenlediği basın toplantısında, "Erdoğan ile görüşmemiz olumlu geçti" dedi.

Stoltenberg, Baltık ülkelerinin savunma planı konusunda hemfikir olduklarını dile getirerek, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmemiz olumlu geçti. Dün, farklı konuları ele aldık. Şu anda önemli olan bütün müttefikler, yeni ve güncellenmiş Baltık ülkelerinin savunma planı konusunda hemfikir. Bu ittifakı ilerletebildiğimizi gösteriyor. Görüşmede hangi liderin ne dediğini tek tek söylemek benim görevim değil. Ama söylemeliyim ki, tüm müttefiklerimiz 5. maddeye bağlılıklarını yinelediler. Bu da 'birimiz hepimiz, hepimiz birimiz için' anlayışıdır. Bizim birinci amacımız savaş açmak değil barıştır. Savaşları engellemektir. Bunun en iyi yolu çelik gibi bir kenetlenmedir. Bir müttefike saldırıldığında bu ittifaktan karşılık görmek demektir" ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü

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-Stoltenberg'in konuşması

DGS'DE: 04.12.2019 - Saati: 16: 33 - Haber Kodu : 191204218