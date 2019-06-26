Stoltenberg - Esper görüşmesi - BRÜKSEL
51 dakika önce
- Görüşmeden görüntüler BRÜKSEL - NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ABD Savunma Bakanı Vekili Mark Esper ile görüştü.
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 07:18 Kaynak: AA
- Görüşmeden görüntüler BRÜKSEL - NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg
, ABD Savunma Bakanı Vekili Mark Esper ile görüştü.
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