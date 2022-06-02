Stoltenberg, Finlandiya, İsveç ve Türkiye'den yetkililerle Brüksel'de bir araya gelecekNATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg: "Hiçbir NATO müttefiki...

- Stoltenberg, Finlandiya, İsveç ve Türkiye'den yetkililerle Brüksel'de bir araya gelecek

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg: "Hiçbir NATO müttefiki Türkiye kadar terör saldırılarına maruz kalmadı"

WASHINGTON - NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ABD Başkanı Antony Blinken ile düzenlediği ortak basın toplantısında, NATO üyeliği konusunda Türkiye'nin kaygılarının giderilmesi amacıyla Finlandiya, İsveç ve Türkiye'den yetkililerle Belçika'nın başkenti Brüksel'de görüşeceğini açıkladı.

ABD'yi ziyaret eden NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile başkent Washington DC'de ortak basın toplantısı düzenledi. Konuşmasında, Türkiye'nin önemli bir NATO müttefiki olduğunun altını çizen Stoltenberg, Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği konusunda Türkiye'nin kaygılarının giderilmesi için Finlandiya, İsveç ve Türkiye'nin yetkilileriyle Brüksel'de görüşeceğini açıkladı.

"Önümüzdeki günlerde 3 ülkeden üst düzey yetkilileri Brüksel'de bir araya getireceğim"

Stoltenberg, "Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğine başvurma kararları tarihidir. İttifakımızı güçlendireceklerdir. Ancak hepimizin güvenlik endişelerini ele almalıyız. Bu amaçla Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Finlandiya ve İsveç liderleriyle yakın temas halindeyim. Önümüzdeki günlerde 3 ülkeden üst düzey yetkilileri Brüksel'de bir araya getireceğim" dedi.

"Hiçbir NATO müttefiki Türkiye kadar terör saldırılarına maruz kalmadı"

Diğer NATO müttefiklerinin Türkiye kadar terör saldırılarına maruz kalmadığını ifade eden Stoltenberg, Türkiye'nin endişeleri için ortak bir yol bulunacağından emin olduğunu belirtti. Stoltenberg, "İlerleme kaydedebilmek ve anlaşmaya varmak için 30 müttefike de ihtiyacımız olduğunu biliyorum. Finlandiya ve İsveç, Türkiye'nin dile getirdiği endişeleri masaya yatırmaya ve ele almaya hazır olduklarını ve PKK'nın Türkiye'ye yönelik tehditleri de dahil olmak üzere bu endişeleri gidermeye hazır olduklarını açıkça belirttiler. Bu terörist tehditler elbette çok ciddiye aldığımız bir şey ve biliyoruz ki başka hiçbir NATO müttefiki Türkiye'den daha fazla terör saldırısına maruz kalmadı" dedi.

Türkiye'nin NATO için önemli bir müttefik olmasının yalnızca Irak ve Suriye ile sınır paylaştığı için stratejik konumundan dolayı olmadığına değinen Stoltenberg, "DEAŞ'a karşı mücadelemizde de önemli rol oynadı. Ayrıca bir Karadeniz ülkesi. Bütün bunlar Türkiye'yi önemli bir müttefik yapıyor. Endişelerini dile getirdiklerinde elbette nasıl ortak bir yol bulabileceğimize bakacağız" dedi.

"Türkiye de dahil olmak üzere tüm müttefiklerin güvenlik kaygılarının dikkate alınacak"

Bakan Blinken ise, Türkiye de dahil olmak üzere tüm müttefiklerin güvenlik kaygılarının dikkate alınacağını ifade ederek, "Finlandiya ve İsveç doğrudan Türkiye ile çalışıyor. NATO, bu çabayı destekliyor. İsveç ve Finlandiya'nın ittifaka hızlı bir şekilde katılması konusunda NATO içinde genel olarak güçlü bir fikir birliği var. Daha önce de söylediğim gibi ilerleyeceğimizden çok eminim. Bu süreçte müttefiklerin endişeleri konusunda çalışıyoruz. Ancak özellikle, Türkiye'nin İsveç ile doğrudan dile getirdiği endişeler, NATO'nun da yardımıyla bu hafta içinde ele alınacaktır. Tüm müttefiklerin güvenlik kaygılarının dikkate alınmasını istiyoruz ve buna tabii ki Türkiye de dahil" dedi.

" Ukrayna, ABD silahlarıyla Rus topraklarına saldırmayacak"

Ukrayna'nın ABD tarafından sağlanan silahları Rus topraklarındaki hedeflere karşı kullanmayacağını ifade eden Blinken, Ukrayna'nın bu konuda ABD'ye güvence verdiğini söyledi. Blinken, ABD'nin yeni silah sistemlerini Ukrayna'ya göndermesinin savaşı tırmandıracağı iddialarına karşı, ABD'nin Ukrayna'ya göndereceği güvenlik yardımlarında her zaman net olduğunu belirterek, "İlk günden itibaren bu konuda net olduk. Yapacağımızı söylediğimiz şeyi yaptık" dedi.