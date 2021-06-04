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Stoltenberg: 'Güney mahallemizi' istikrarlılaştırmak için NATO üyesi Türkiye'yle yakından çalışmayı sürdüreceğiz - Son Dakika

Stoltenberg: 'Güney mahallemizi' istikrarlılaştırmak için NATO üyesi Türkiye'yle yakından çalışmayı sürdüreceğiz

04.06.2021 21:42

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO, Alman Dış İlişkiler Konseyi ve Bookings Institution ortaklığıyla düzenlenen panele video konferans yöntemiyle katıldı.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO, Alman Dış İlişkiler Konseyi ve Bookings Institution ortaklığıyla düzenlenen panele video konferans yöntemiyle katıldı.

NATO'nun 2030 vizyonunu açıklayan Stoltenberg, bir soru üzerine Türkiye'nin Kuzey Atlantik İttifakı için önemine değindi.

Stoltenberg, şunları söyledi:

"Turkiye'nin önemli bir NATO müttefiki olduğunu hatırlamamız önemli. Haritaya şöyle bir baktığımızda topraklarının önemini, büyüklüğünü ve aynı zamanda Irak ve Suriye'ye sınırı olan tek NATO ortağı olduğunu fark edebiliriz. Türkiye'nin altyapısı ve havaalanları DEAŞ ile mücadelede fazlasıyla önemliydi."

Türkiye'nin DEAŞ'a karşı küresel koalisyonda önemli bir rol oynadığının altını çizen Stoltenberg, "'Güney mahallemizi' istikrarlılaştırmak için NATO üyesi Türkiye ile yakından çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

Stoltenberg, Türkiye'nin aynı zamanda göçmen ve sığınmacı krizi için de kritik konumda bulunduğunu anımsattı.

NATO içerisindeki farklılıklar ve anlaşmazlıkları aşmak için İttifak'ın önemli bir platform olduğunu vurgulayan Stoltenberg, Türkiye ile Yunanistan arasında Doğu Akdeniz'de çatışmayı önlemek için kurulan mekanizmanın bunun en önemli örneği olduğunu belirtti.

Stoltenberg, "Bu çok büyük bir şey çünkü bu tür tansiyonlar gerçekten tehlikeli durumlara ve zararlara yol açabiliyor." dedi ve son aylarda Doğu Akdeniz'de tansiyonun azalmasından memnuniyet duyduğunu kaydetti.

Stoltenberg: 'Güney mahallemizi' istikrarlılaştırmak için NATO üyesi Türkiye'yle yakından çalışmayı sürdüreceğiz
Stoltenberg: 'Güney mahallemizi' istikrarlılaştırmak için NATO üyesi Türkiye'yle yakından çalışmayı sürdüreceğiz
Stoltenberg: 'Güney mahallemizi' istikrarlılaştırmak için NATO üyesi Türkiye'yle yakından çalışmayı sürdüreceğiz
Stoltenberg: 'Güney mahallemizi' istikrarlılaştırmak için NATO üyesi Türkiye'yle yakından çalışmayı sürdüreceğiz

Atlantik İttifakı, Jens Stoltenberg, Türkiye, Alman, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Stoltenberg: 'Güney mahallemizi' istikrarlılaştırmak için NATO üyesi Türkiye'yle yakından çalışmayı sürdüreceğiz - Son Dakika


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