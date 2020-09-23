Stoltenberg: "Hem Türkiye hem Yunanistan değerli müttefikler" - Son Dakika

Stoltenberg: "Hem Türkiye hem Yunanistan değerli müttefikler"

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinin ardından NATO'dan yapılan resmi açıklamada Stoltenberg'in Doğu Akdeniz'de gerginliğin azaltılmasının önemini yinelediği ve durumun müttefik dayanışma ruhu ile uluslararası hukuka uygun olarak...

Stoltenberg:

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinin ardından NATO'dan yapılan resmi açıklamada Stoltenberg'in Doğu Akdeniz'de gerginliğin azaltılmasının önemini yinelediği ve durumun müttefik dayanışma ruhu ile uluslararası hukuka uygun olarak çözülmesi gerektiğini vurguladığı ifade edildi. Stoltenberg, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda ise, "Hem Türkiye hem Yunanistan değerli müttefiklerdir" dedi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Doğu Akdeniz'deki durum hakkında telefonla görüşme gerçekleştirdi. Konuya ilişkin NATO'nun resmi internet sayfasından yapılan açıklamada, "Genel Sekreter Stoltenberg, gerginliğin azaltılmasının önemini yineledi ve durumun müttefik dayanışma ruhu ile uluslararası hukuka uygun olarak çözülmesi gerektiğini vurguladı" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, "Türkiye ve Yunanistan'dan askeri heyetler, denizde veya havada meydana gelen olayları, kazaları önlemek için ittifak öncülüğündeki bir girişimin parçası olarak Brüksel'deki NATO Karargahında 6 kez bir araya geldi" bilgisi paylaşıldı.

"NATO'NUN ROLÜ ÇATIŞMAYI ÖNLEMEK"

NATO tarafından yapılan resmi açıklamada NATO'nun rolüne vurgu yapılarak, "Stoltenberg görüşmelerde ilerleme kaydedildiğini kaydederek ordular arasında çatışmayı önleme mekanizmaları geliştirmenin NATO için doğal bir rol olduğunu vurguladı" dendi.

Açıklamanın sonunda ise, "Sayın Stoltenberg ayrıca dün Türkiye ve Yunanistan'ın keşif niteliğinde diplomatik görüşmeler yapacağına dair duyuruyu memnuniyetle karşıladı" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in Türkiye ve Yunanistan'dan liderlerle yaptığı düzenli istişarelerin bir parçası olarak 24 Eylül Perşembe günü Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile görüşmesinin planlandığı duyuruldu.

"HEM TÜRKİYE HEM YUNANİSTAN DEĞERLİ MÜTTEFİKLER"

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ise Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Doğu Akdeniz'deki durum hakkında istenmeyen olaylar ve kazaların önlenmesi için NATO'nun çabalarıyla ilgili görüştüğünü ifade etti. Stoltenberg NATO'nun diyalog için bir platform olduğunu belirterek, "Hem Türkiye hem Yunanistan değerli müttefiklerdir" dedi.

(İHA)

Recep Tayyip Erdoğan, Doğu Akdeniz, Yunanistan, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2020 20:32 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Stoltenberg: 'Hem Türkiye hem Yunanistan değerli müttefikler' - Son Dakika


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