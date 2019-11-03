Stoltenberg: Hiçbir NATO üyesi Türkiye kadar saldırıya uğramadı Türkiye kadar mülteci kabul etmedi
6 saat önce
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Alman basınına yaptığı açıklamada "Hiçbir müttefik Türkiye kadar Suriyeli sığınmacı almadı ve hiçbir NATO ülkesi Türkiye kadar terör saldırısı yaşamadı" diye konuştu.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Alman basınına yaptığı açıklamada "Hiçbir müttefik Türkiye kadar Suriyeli sığınmacı almadı ve hiçbir NATO ülkesi Türkiye kadar terör saldırısı yaşamadı" diye konuştu.
Almanya'nın en çok satan gazetesi Bild am Sonntag!a konuşan Stoltenberg, Suriye'nin kuzeyinde şiddetin gerilemeye başladığını belirterek, bunun siyasi bir çözüm için çabaları da beraberinde getirebileceğini belirtti.
Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 10:39
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