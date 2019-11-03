Son Dakika Haberleri: Stoltenberg: Hiçbir NATO üyesi Türkiye kadar saldırıya uğramadı Türkiye kadar mülteci kabul etmedi
Son Dakika Dünya Stoltenberg: Hiçbir NATO üyesi Türkiye kadar saldırıya uğramadı Türkiye kadar mülteci kabul etmedi

Stoltenberg: Hiçbir NATO üyesi Türkiye kadar saldırıya uğramadı Türkiye kadar mülteci kabul etmedi

6 saat önce

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Alman basınına yaptığı açıklamada "Hiçbir müttefik Türkiye kadar Suriyeli sığınmacı almadı ve hiçbir NATO ülkesi Türkiye kadar terör saldırısı yaşamadı" diye konuştu.

Stoltenberg: Hiçbir NATO üyesi Türkiye kadar saldırıya uğramadı Türkiye kadar mülteci kabul etmedi, System.String[]

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Alman basınına yaptığı açıklamada "Hiçbir müttefik Türkiye kadar Suriyeli sığınmacı almadı ve hiçbir NATO ülkesi Türkiye kadar terör saldırısı yaşamadı" diye konuştu.


Almanya'nın en çok satan gazetesi Bild am Sonntag!a konuşan Stoltenberg, Suriye'nin kuzeyinde şiddetin gerilemeye başladığını belirterek, bunun siyasi bir çözüm için çabaları da beraberinde getirebileceğini belirtti.

Euronews.com'da Görüntüle

Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 10:39 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Akılalmaz olay! 5 tetikçi aynı kişiyi öldürmek için birbirini kiraladı
Tayland'da öfkeli fil, fotoğraf çekmek isteyen turistlerin arabasını ezdi Trump yönetimi, ABD'nin mülteci kontenjanını 18 bine düşürdü Hindistan'da kız bebeği canlı canlı gömmek isteyen dede suçüstü yakalandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.11.2019 17:08:38. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Stoltenberg: Hiçbir NATO üyesi Türkiye kadar saldırıya uğramadı Türkiye kadar mülteci kabul etmedi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]