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Stoltenberg: "İdlib'deki durum son derece endişe verici"
7 saat önce
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg: "İdlib'deki durum son derece endişe verici. Esad rejimi ve Rusya İdlib'de saldırılara son vermeli."(İHA)
Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 01:35 Kaynak: İHA
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg: " İdlib'deki durum son derece endişe verici. Esad rejimi ve Rusya İdlib'de saldırılara son vermeli."
(İHA)
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