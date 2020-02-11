Stoltenberg: "İdlib'deki durum son derece endişe verici" - Son Dakika
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Stoltenberg: "İdlib'deki durum son derece endişe verici"

7 saat önce

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg: "İdlib'deki durum son derece endişe verici. Esad rejimi ve Rusya İdlib'de saldırılara son vermeli."(İHA)

Stoltenberg:

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg: " İdlib'deki durum son derece endişe verici. Esad rejimi ve Rusya İdlib'de saldırılara son vermeli."

(İHA)

Jens Stoltenberg, Rusya, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 01:35 Kaynak: İHA
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