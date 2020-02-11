Stoltenberg: 'İdlib'deki saldırıları kınıyoruz, Suriye ve Rusya acilen saldırıları durdurmalı' - Son Dakika
Son Dakika Dünya Stoltenberg: 'İdlib'deki saldırıları kınıyoruz, Suriye ve Rusya acilen saldırıları durdurmalı' - Son Dakika Dünya

Stoltenberg: 'İdlib'deki saldırıları kınıyoruz, Suriye ve Rusya acilen saldırıları durdurmalı'

7 saat önce

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, "İdlib'deki saldırıları kınıyor, Suriye yönetimi ve Rusya'ya acilen saldırıları durdurma çağrısında bulunuyorum" dedi.

Stoltenberg: 'İdlib'deki saldırıları kınıyoruz, Suriye ve Rusya acilen saldırıları durdurmalı', System.String[]

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, " İdlib'deki saldırıları kınıyor, Suriye yönetimi ve Rusya'ya acilen saldırıları durdurma çağrısında bulunuyorum" dedi.


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Suriye, Rusya, İdlib, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 01:45 
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