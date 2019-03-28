Stoltenberg'in Görev Süresi Uzatıldı
1 saat önce
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in görev süresi 30 Eylül 2022'ye kadar uzatıldı.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg
'in görev süresi 30 Eylül
2022'ye kadar uzatıldı. NATO, Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in görev süresi'nin 30 Eylül 2022'ye kadar uzatıldığını duyurdu. NATO tarafından yapılan açıklamada, "NATO müttefikleri bugün, Genel Sekreter Jens Stoltenberg'in yetkilerini, 2 yıl daha ileri götürerek, 30 Eylül 2022'ye kadar uzatma konusunda ortak karara vardı" ifadelerine yer verdi. Stoltenberg ise sosyal medya hesabından, "NATO müttefiklerinin Genel Sekreterlik dönemimi 30 Eylül 2022'ye kadar uzatma kararından onur duydum. Birlikte ittifakımızı gelecek için uygun hale getirmek amacı ile modernleştirmeye ve dönüştürmeye devam edeceğiz" dedi.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 07:06 Kaynak: İHA
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