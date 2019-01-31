Son Dakika Haberleri: Stoltenberg: INF Anlaşması'nın olmadığı bir dünyaya hazırlanmalıyız

Stoltenberg: INF Anlaşması'nın olmadığı bir dünyaya hazırlanmalıyız

1 saat önce

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, "INF Anlaşması'nın olmadığı bir dünyaya hazırlanmalıyız. NATO'nun askeri yetkilileri bu durumun sonuçlarına ilişkin çalışmalar yürütmeye başladı.

Stoltenberg: INF Anlaşması'nın olmadığı bir dünyaya hazırlanmalıyız, System.String[]
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, "INF Anlaşması'nın olmadığı bir dünyaya hazırlanmalıyız. NATO'nun askeri yetkilileri bu durumun sonuçlarına ilişkin çalışmalar yürütmeye başladı." dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 04:57 

Ekonomi
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