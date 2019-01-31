Stoltenberg: INF Anlaşması'nın olmadığı bir dünyaya hazırlanmalıyız
1 saat önce
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, "INF Anlaşması'nın olmadığı bir dünyaya hazırlanmalıyız. NATO'nun askeri yetkilileri bu durumun sonuçlarına ilişkin çalışmalar yürütmeye başladı.
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, "INF Anlaşması'nın olmadığı bir dünyaya hazırlanmalıyız. NATO'nun askeri yetkilileri bu durumun sonuçlarına ilişkin çalışmalar yürütmeye başladı." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 04:57
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