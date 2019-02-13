Son Dakika Haberleri: Stoltenberg, İngiltere Savunma Bakanı Williamson ile Görüştü

Stoltenberg, İngiltere Savunma Bakanı Williamson ile Görüştü

8 saat önce

NATO Savunma Bakanları Toplantısı için Belçika'nın başkenti Brüksel'de bulunan Birleşik Krallık Savunma Bakanı Gavin Williamson, toplantı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Stoltenberg, İngiltere Savunma Bakanı Williamson ile Görüştü, System.String[]
NATO Savunma Bakanları Toplantısı için Belçika'nın başkenti Brüksel'de bulunan Birleşik Krallık Savunma Bakanı Gavin Williamson, toplantı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı. Williamson, ardından NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile ikili görüşmede bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.02.2019 05:01 Kaynak: DHA

Birleşik Krallık, Brüksel, Belçika, Dünya
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



THY'nin Brüksel Seferleri İptal Edildi Polisten HDP'lİ Vekillere: Hadi Yürüyüş Yapın da Görelim

Bakan Açıkladı! Online Tanzim Satışlar Başlıyor Arkadaşının Tedavisinden Endişe Duyduğunu Söyleyen Refakatçi, Doktordan Dayak Yedi! O Anlar Kamerada
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.2.2019 01:11:50. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Stoltenberg, İngiltere Savunma Bakanı Williamson ile Görüştü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]