Stoltenberg, İngiltere Savunma Bakanı Williamson ile Görüştü
8 saat önce
NATO Savunma Bakanları Toplantısı için Belçika'nın başkenti Brüksel'de bulunan Birleşik Krallık Savunma Bakanı Gavin Williamson, toplantı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı.
NATO Savunma Bakanları Toplantısı için Belçika
'nın başkenti Brüksel
'de bulunan Birleşik Krallık
Savunma Bakanı Gavin Williamson, toplantı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı. Williamson, ardından NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg
ile ikili görüşmede bulundu.
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Haber Yayın Tarihi : 13.02.2019 05:01 Kaynak: DHA
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