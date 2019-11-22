Son Dakika Haberleri: Stoltenberg: Jeostratejik durumu nedeniyle Türkiye NATO için önemli
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Stoltenberg: Jeostratejik durumu nedeniyle Türkiye NATO için önemli

6 saat önce

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye'nin NATO için çok önemli bir ülke olduğunu belirterek, "Bunu anlamak için haritaya bakmak ve Türkiye'nin jeostratejik durumunu incelemek yeterli. Bu, fikir ayrılığı bulunan konuları konuşmayı engellemeyecektir" dedi

Stoltenberg: Jeostratejik durumu nedeniyle Türkiye NATO için önemli, System.String[]

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye'nin NATO için çok önemli bir ülke olduğunu belirterek, "Bunu anlamak için haritaya bakmak ve Türkiye'nin jeostratejik durumunu incelemek yeterli. Bu, fikir ayrılığı bulunan konuları konuşmayı engellemeyecektir" dedi.


Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un "NATO'nun beyin ölümü gerçekleştiği" şeklindeki yorumunu Fransız Le Figaro gazetesine değerlendiren Stoltenberg, "NATO, güvenlik konularında hayati önem taşıyor. Her gün bir milyara yakın insanı koruyarak ve savunmaya en büyük katkısını on yıllarca sürdürerek bunu kanıtlamıştır" ifadelerini kullandı.

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Jens Stoltenberg, Türkiye, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 04:34 
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