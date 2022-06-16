Stoltenberg: Zirvede, NATO'yu daha güçlü ve atik hale getirmek için kararlar alacağız - Son Dakika
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Stoltenberg: Zirvede, NATO'yu daha güçlü ve atik hale getirmek için kararlar alacağız

16.06.2022 11:25
Stoltenberg: Zirvede, NATO'yu daha güçlü ve atik hale getirmek için kararlar alacağız

NATO Savunma Bakanları toplantıları sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, bakanların Madrid'de yapılacak NATO Zirvesi'nin hazırlıklarını tamamladıklarını belirterek, "Zirvede, daha tehlikeli ve daha rekabetçi bir dünyada NATO'yu daha güçlü ve...

NATO Savunma Bakanları toplantıları sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, bakanların Madrid'de yapılacak NATO Zirvesi'nin hazırlıklarını tamamladıklarını belirterek, "Zirvede, daha tehlikeli ve daha rekabetçi bir dünyada NATO'yu daha güçlü ve atik hale getirmek için kararlar alacağız. Madrid Zirvesi'nin, özellikle beş kilit alanda olmak üzere önemli kararların yer aldığı dönüştürücü bir zirve olacağından eminim" dedi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Belçika'nın başkenti Brüksel'de NATO karargahında düzenlenen NATO Savunma Bakanları toplantıları sonrasında basına açıklamalarda bulundu. Savunma bakanlarının, 2 hafta sonra İspanya'nın başkenti Madrid'de yapılacak NATO Zirvesi'nin hazırlıklarını tamamladıklarını belirten Stoltenberg, "Zirvede, daha tehlikeli ve daha rekabetçi bir dünyada NATO'yu daha güçlü ve atik hale getirmek için kararlar alacağız. Madrid Zirvesi'nin, özellikle beş kilit alanda olmak üzere önemli kararların yer aldığı dönüştürücü bir zirve olacağından eminim. Başkan (Volodimir) Zelenski'nin zirvemize katılacak olmasından memnuniyet duyuyorum" dedi.

YENİ BİR NATO STRATEJİK KONSEPTİ

Rusya, ortaya çıkan zorluklar ve ilk kez de Çin konusunda NATO'nun tutumunu belirleyen yeni bir NATO Stratejik Konsepti üzerinde karar vereceklerini ifade eden Stoltenberg, bu kapsamda Asya-Pasifik ortakların liderlerinin ilk kez zirveye katılmalarını memnuniyetle karşıladığını söyledi.

"UKRAYNA İÇİN KAPSAMLI BİR NATO YARDIM PAKETİ HAZIRLIYORUZ"

Dün ve bugün yapılan bakanlık toplantılarında, bahsi geçen alanların çoğunda ilerleme kaydedildiğini ifade eden Stoltenberg, "Dün gece Ukrayna Savunma Bakanı (Oleksii) Reznikov ile görüştük. NATO müttefikleri ve ortakları Ukrayna'ya eşi görülmemiş bir destek sağlıyor. Böylece (Ukrayna) Moskova'nın saldırganlığına karşı kendini savunabilir. Müttefikler artık çok ihtiyaç duyulan ağır silahlar ve uzun menzilli sistemler de dahil olmak üzere ek yardım duyurdular. Ayrıca ülkeyi daha uzun vadede destekleme planlarını da görüştük. Ukrayna'nın NATO ile birlikte çalışabilirliğini geliştirmesine, Sovyet döneminden modern NATO ekipmanına geçişine ve güvenlik kurumlarını daha da güçlendirmesine yardımcı olmak üzere Ukrayna için kapsamlı bir NATO yardım paketi hazırlıyoruz. Dün, 40'tan fazla ülke - NATO müttefikleri ve ortakları - ABD liderliğindeki Ukrayna Destek Temas Grubu toplantısına katıldı ve Ukrayna'nın meşru müdafaa hakkını korumaya devam edeceğini taahhüt etti" şeklinde konuştu.

"GÜRCİSTAN, İSVEÇ, FİNLANDİYA VE AB DE KATILDI"

NATO Savunma Bakanları toplantısına Gürcistan, Finlandiya, İsveç ve Avrupa Birliği'nin (AB) de katıldığını söyleyen Stoltenberg, "Tüm ülkelerin dış müdahale olmaksızın kendi yolunu seçme hakkına sahip olduğunu açıkça belirttik. Rusya'nın saldırganlığı oyunun kurallarını değiştiriyor. Dolayısıyla NATO, güvenilir caydırıcılık ve güçlü savunma sağlamalıdır" dedi.

Ayrıca bugün bakanların, NATO'nun gelecekteki tutumunun ölçeğini, NATO'nun mevcudiyetini, yeteneklerini ve hazır bulunurluğunu güçlendirecek tüm alanlarda nasıl adımlar atılabileceğini ele aldığını açıklayan Stoltenberg, "Bu, ittifakımızın doğu kısmındaki savaş gruplarımızı güçlendirmek için daha fazla NATO ileri konuşlu muharebe oluşumları, daha fazla hava, deniz ve siber savunmanın yanı sıra önceden konumlandırılmış ekipman ve silah stokları, daha fazla hazır durumda daha fazla kuvvet ve çok daha hızlı takviye sağlamak için belirli müttefiklerin savunmasına önceden atanmış belirli kuvvetler içeren yeni bir kuvvet modeli anlamına geliyor" diye konuştu.

"BAKANLAR, KARARLARIMIZA KAYNAK SAĞLAMANIN ÖNEMİNİ DE TARTIŞTILAR"

Caydırıcılık ve savunmanın önemli ölçüde güçlendirilmesinin güvenlik için gerekli olduğunu vurgulayan Stoltenberg, "Bu bedavaya gelmiyor. Dolayısıyla bakanlar, kararlarımıza kaynak sağlamanın önemini de tartıştılar. Avrupa ve Kanada'da art arda yedi yıl savunma yatırımlarının arttığını gördük. Müttefikler ayrıca NATO konuşlandırmalarına ve tatbikatlarına katkıda bulunuyor ve beşinci nesil uçaklar ve gelişen teknolojiler dahil olmak üzere daha üst düzey yeteneklere yatırım yapıyor" dedi.

Stoltenberg: Zirvede, NATO'yu daha güçlü ve atik hale getirmek için kararlar alacağız
Stoltenberg: Zirvede, NATO'yu daha güçlü ve atik hale getirmek için kararlar alacağız
Stoltenberg: Zirvede, NATO'yu daha güçlü ve atik hale getirmek için kararlar alacağız
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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in telefon görüşmesinde, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik başvuruları ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in telefon görüşmesinde, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik başvuruları ele alındı. NATO Liderler Zirvesi öncesi Kalın ve Sullivan, Almanya'da bir araya geldi NATO Liderler Zirvesi öncesi Kalın ve Sullivan, Almanya'da bir araya geldi
Kaynak: DHA

Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Stoltenberg: Zirvede, NATO'yu daha güçlü ve atik hale getirmek için kararlar alacağız - Son Dakika

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