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Stoltenberg: "NATO halihazırda Türkiye'ye destek veriyor.
6 saat önce
Stoltenberg: "NATO halihazırda Türkiye'ye destek veriyor.
Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 02:16 Kaynak: AA
Stoltenberg: "NATO halihazırda Türkiye'ye destek veriyor. Müttefikler, Türkiye için daha fazla ne yapılabileceğine bakıyor"
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