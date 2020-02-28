Stoltenberg: "NATO halihazırda Türkiye'ye destek veriyor. - Son Dakika
Son Dakika Güncel Stoltenberg: 'NATO halihazırda Türkiye'ye destek veriyor. - Son Dakika

Stoltenberg: "NATO halihazırda Türkiye'ye destek veriyor.

6 saat önce

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye'nin talebinin ardından düzenlenen olağanüstü Suriye toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye'nin talebinin ardından düzenlenen olağanüstü Suriye toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi.

Stoltenberg: NATO halihazırda Türkiye'ye destek veriyor.

Jens Stoltenberg, Türkiye, Suriye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 02:42 Kaynak: AA
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