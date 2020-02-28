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Stoltenberg: "NATO halihazırda Türkiye'ye destek veriyor.
6 saat önce
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye'nin talebinin ardından düzenlenen olağanüstü Suriye toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi.
Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 02:42 Kaynak: AA
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye'nin talebinin ardından düzenlenen olağanüstü Suriye toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi.
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