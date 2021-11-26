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Stoltenberg: "NATO'nun Rusya'ya yaklaşımı değişmedi""Diyaloğa açık kalırken savunmamızı ve caydırıcılığımızı güçlü tutuyoruz" - Son Dakika

Stoltenberg: "NATO'nun Rusya'ya yaklaşımı değişmedi""Diyaloğa açık kalırken savunmamızı ve caydırıcılığımızı güçlü tutuyoruz"

26.11.2021 18:43

- Stoltenberg: "NATO'nun Rusya'ya yaklaşımı değişmedi" "Diyaloğa açık kalırken savunmamızı ve caydırıcılığımızı güçlü tutuyoruz" NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO Dışişleri Bakanlarının önümüzdeki hafta Letonya'da yapacağı toplantının gündemine ilişkin yaptığı açıklamada,...

- Stoltenberg: "NATO'nun Rusya'ya yaklaşımı değişmedi"

"Diyaloğa açık kalırken savunmamızı ve caydırıcılığımızı güçlü tutuyoruz"

BRÜKSEL - NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO Dışişleri Bakanlarının önümüzdeki hafta Letonya'da yapacağı toplantının gündemine ilişkin yaptığı açıklamada, "NATO'nun Rusya'ya yaklaşımı değişmedi. Diyaloğa açık kalırken savunmamızı ve caydırıcılığımızı güçlü tutuyoruz" dedi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO Dışişleri Bakanlarının katılımıyla 30 Kasım-1 Aralık tarihlerinde Letonya'nın Riga kentinde düzenlenecek toplantının gündemine ilişkin basın toplantısı düzenledi. Stoltenberg yaptığı açıklamada, toplantıda Ukrayna ve çevresinde Rus kuvvetlerinin artışının ele alınacağını belirterek, "Gerginliği artırıyor ve yanlış hesaplama riskini taşıyor. Rusya şeffaflık göstermeli, tansiyonu ve gerilimi düşürmeli. NATO'nun Rusya'ya yaklaşımı değişmedi. Diyaloğa açık kalırken savunmamızı ve caydırıcılığımızı güçlü tutuyoruz" dedi.

Dışişleri Bakanlarının, Belarus sınırındaki durumu, NATO'nun silahların kontrolü, silahsızlanma ve nükleer silahların yayılmasını önleme konusundaki rolü hakkında görüş alışverişinde bulunacaklarını ifade eden Stoltenberg, Soğuk Savaş'tan bu yana NATO'nun Avrupa'daki nükleer silah sayısını yüzde 90'dan fazla azalttığını kaydetti. Stoltenberg, "Tüm müttefikler nükleer silahların olmadığı bir dünya hedefini destekliyor ve NATO silahların kontrolündeki öncü rolünü sürdürmeye kararlı" dedi.

Dışişleri Bakanlarının, NATO'nun bir sonraki Stratejik Konseptini de tartışacaklarını aktaran Stoltenberg, "Stratejik Konsept Rusya'nın saldırgan eylemleri, daha iddialı bir Çin, ortaya çıkan ve yıkıcı teknolojiler ve iklim değişikliğinin güvenlik etkisi dahil olmak üzere yeni gerçekleri hesaba katması gerekiyor" dedi.

Stoltenberg ayrıca, Dışişleri Bakanlarını Batı Balkanlar'daki gelişmeleri, NATO'nun bölgede istikrar ve güvenliğin geliştirilmesindeki devam eden rolünü ve NATO'nun Afganistan'daki tutumunu ele alacağını açıkladı.

Stoltenberg: NATO'nun Rusya'ya yaklaşımı değişmedi Diyaloğa açık kalırken savunmamızı ve caydırıcılığımızı güçlü tutuyoruz
Stoltenberg: NATO'nun Rusya'ya yaklaşımı değişmedi Diyaloğa açık kalırken savunmamızı ve caydırıcılığımızı güçlü tutuyoruz
Stoltenberg: NATO'nun Rusya'ya yaklaşımı değişmedi Diyaloğa açık kalırken savunmamızı ve caydırıcılığımızı güçlü tutuyoruz
Stoltenberg: NATO'nun Rusya'ya yaklaşımı değişmedi Diyaloğa açık kalırken savunmamızı ve caydırıcılığımızı güçlü tutuyoruz

Jens Stoltenberg, Nükleer, Letonya, Rusya, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Stoltenberg: 'NATO'nun Rusya'ya yaklaşımı değişmedi''Diyaloğa açık kalırken savunmamızı ve caydırıcılığımızı güçlü tutuyoruz' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Stoltenberg: "NATO'nun Rusya'ya yaklaşımı değişmedi""Diyaloğa açık kalırken savunmamızı ve caydırıcılığımızı güçlü tutuyoruz" - Son Dakika
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