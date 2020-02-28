NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "NATO olarak Esad yönetimini Rusya destekli saldırılarına son vermeye, uluslararası hukuka uymaya ve BM nezdinde yürütülecek politik bir çözüme saygılı olmaya çağırıyoruz. AWAX uçaklarımızla Türkiye'ye gelebilecek tehditlere karşı desteğimiz sürüyor" dedi.

Türkiye'nin talebi üzerine Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen NATO Olağanüstü Toplantısı sona erdi. Toplantı sonrası kamera karşısına geçen NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg yaptığı açıklamada, Türkiye'nin talebi üzerine toplandıklarını belirterek bölgedeki durumu yakından takip ettiklerini kaydetti. Stoltenberg, "Dün gece Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Suriye'deki durum hakkında konuştum ve bu istişareleri istedi. Müttefikler, dün gece İdlib yakınlarındaki bombalamalarda Türk askerlerinin hayatını kaybetmesinden dolayı en derin taziyelerini sunuyorlar" dedi.

"TÜRKİYE'YE GELEBİLECEK TEHDİTLERE KARŞI DESTEĞİMİZ SÜRÜYOR"

NATO'nun, Esad rejimine saldırılara son vermesi yönünde çağrıda bulunduğunu belirten Stoltenberg, "Müttefikler, Suriye rejimi ve destekçisi Rusya'nın İdlib'deki ayrım gözetmeyen hava saldırılarını kınıyor. NATO olarak Esad yönetimini Rusya destekli saldırılarına son vermeye, uluslararası hukuka uymaya ve Birleşmiş Milletler nezdinde yürütülecek politik bir çözüme saygılı olmaya çağırıyoruz. NATO olarak AWAX uçaklarımızla Türkiye'ye gelebilecek tehditlere karşı desteğimiz sürüyor" şeklinde konuştu.

"ATEŞKESE DERHAL GERİ DÖNME ÇAĞRISINDA BULUNUYORUZ"

Stoltenberg, "Bu tehlikeli durum, bölgedeki korkunç insani durumun daha da kötüleşmesini önlemek ve İdlib'de mahsur kalanlar için acil insani erişime olanak tanımak için tatbik edilmelidir. Ateşkese derhal geri dönme çağrısında bulunuyoruz" ifadelerini kullandı.

"BUGÜNKÜ TOPLANTI TÜRKİYE İLE DAYANIŞMA GÖSTERGESİDİR"

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, "Bugünkü toplantı Türkiye ile dayanışma göstergesidir. Türkiye en çok terörist saldırılara maruz kalan ve milyonlarca mülteciye ev sahipliği yapan bir ülkedir. Suriye'deki korkunç çatışmadan en çok etkilenen NATO müttefikidir. NATO, Türkiye'ye Suriye'den gelen füze saldırılarına karşı yardım eden hava savunmalarını güçlendirmek de dahil olmak üzere bir dizi önlemle desteklemeye devam ediyor" dedi.

Suriye'deki durum hakkında müttefiklere düzenli olarak brifing verdiği için Türkiye'ye teşekkür ettiğini dile getiren Stoltenberg, "Müttefikler, NATO'nun güneydoğu sınırındaki gelişmeleri yakından takip etmeye devam edecek, NATO olarak hangi tedbirlerin alınabileceğini düşünmeye devam etmekteyiz" diye konuştu.

Gazetecilerin, "Suriye'deki insani durum giderek kötüleşiyor. Sınırda milyonlarca sığınmacı var. Bu konuda NATO'dan daha somut adımlar atılmasını bekleyebilir miyiz" sorusunu da yanıtlayan NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, "NATO olarak hem politik olarak hem de pratikte destek olmayı sürdüreceğiz. Bu konuda farklı güven verici önlemler üzerinde çalışıyoruz. Bu konuda ne yapacaklarını müttefikler de düşünüyor. Bu, toplantıda da açık bir şekilde ifade edildi" dedi.

(İHA)