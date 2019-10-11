Son Dakika Haberleri: Stoltenberg: NATO, Türkiye'yi desteklemeye devam edecektir
Son Dakika Dünya Stoltenberg: NATO, Türkiye'yi desteklemeye devam edecektir

Stoltenberg: NATO, Türkiye'yi desteklemeye devam edecektir

58 dakika önce

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO ittifakından hiçbir ülkenin Türkiye kadar Orta Doğu'dan gelen saldırılara maruz kalmadığını bildirdi.

Stoltenberg: NATO, Türkiye'yi desteklemeye devam edecektir, System.String[]

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO ittifakından hiçbir ülkenin Türkiye kadar Orta Doğu'dan gelen saldırılara maruz kalmadığını bildirdi.


Stoltenberg, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile İstanbul'daki Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde bir araya gelerek ortak basın toplantısı düzenledi.

Euronews.com'da Görüntüle

Jens Stoltenberg, Mevlüt Çavuşoğlu, Orta Doğu, Türkiye, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 12:51 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Putin'den Barış Pınarı Harekatı yorumu: DEAŞ'lılar kaçabilir
Demet Akalın, Bostancı konserinin gelirini Mehmetçik Vakfı'na bağışlayacak Kamil Koç'un FlixBus'a satışı resmen gerçekleşti Moody's 2019'da Türkiye ekonomisinin yüzde 0,25 büyümesini bekliyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2019 13:50:14. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Stoltenberg: NATO, Türkiye'yi desteklemeye devam edecektir
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]