Stoltenberg: Pandemi kısa vadede savunma bütçeleri üzerinde çok önemli ekonomik sonuçlar doğuracak - Son Dakika
Son Dakika Dünya Stoltenberg: Pandemi kısa vadede savunma bütçeleri üzerinde çok önemli ekonomik sonuçlar doğuracak - Son Dakika Dünya

Stoltenberg: Pandemi kısa vadede savunma bütçeleri üzerinde çok önemli ekonomik sonuçlar doğuracak

6 saat önce

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg dünyayı derinden sarsan koronavirüs krizinin, müttefiklerin savunmaya ayırdığı bütçe üzerinde önemli ekonomik sonuçlar doğuracağını belirtti.

Stoltenberg: Pandemi kısa vadede savunma bütçeleri üzerinde çok önemli ekonomik sonuçlar doğuracak, System.String[]

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg dünyayı derinden sarsan koronavirüs krizinin, müttefiklerin savunmaya ayırdığı bütçe üzerinde önemli ekonomik sonuçlar doğuracağını belirtti.


Video konferans aracılığı ile düzenlenen basın toplantısında konuşan Stoltenberg, "Pandemi kısa vadede bütçeler üzerinde çok önemli ekonomik sonuçlar doğuracak. Müttefiklerden kendi savunmaları konusunda üzerlerine düşen yükümlülükleri yerine getirmelerini bekliyorum" ifadelerini kullandı.

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Jens Stoltenberg, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 06:13 

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