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Stoltenberg: Pandemi kısa vadede savunma bütçeleri üzerinde çok önemli ekonomik sonuçlar doğuracak
6 saat önce
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg dünyayı derinden sarsan koronavirüs krizinin, müttefiklerin savunmaya ayırdığı bütçe üzerinde önemli ekonomik sonuçlar doğuracağını belirtti.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg dünyayı derinden sarsan koronavirüs krizinin, müttefiklerin savunmaya ayırdığı bütçe üzerinde önemli ekonomik sonuçlar doğuracağını belirtti.
Video konferans aracılığı ile düzenlenen basın toplantısında konuşan Stoltenberg, "Pandemi kısa vadede bütçeler üzerinde çok önemli ekonomik sonuçlar doğuracak. Müttefiklerden kendi savunmaları konusunda üzerlerine düşen yükümlülükleri yerine getirmelerini bekliyorum" ifadelerini kullandı.
Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 06:13
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