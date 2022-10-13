Stoltenberg: "Putin'in nükleer tehdidini ciddiye alıyoruz. Yılmayacağız. Nükleer silahların kullanılması, çatışmanın doğasını temelden değiştirecek, ciddi sonuçlara yol açacaktır."
Kaynak: AA
Güncel, Son Dakika
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