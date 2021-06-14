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Stoltenberg: Rusya ile ilişkimiz en düşük seviyede, ama diyaloğa açığız - Son Dakika

Stoltenberg: Rusya ile ilişkimiz en düşük seviyede, ama diyaloğa açığız

14.06.2021 11:25

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO Zirvesi öncesi açılış konuşmasında günün önemli gündem maddelerini açıkladı.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO Zirvesi öncesi açılış konuşmasında günün önemli gündem maddelerini açıkladı. NATO'nun birlikte hareket etmesi gerektiğine vurgu yapan Stoltenberg, NATO müttefiklerinin Rusya ile ilişkilerinin Soğuk Savaş'tan bu yana en düşük seviyede olduğunu, ancak diyaloğa açık olduklarını ifade etti.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, NATO Zirvesi öncesi açılış konuşmasında basın mensuplarına, zirvenin gündem maddelerini açıkladı. Stoltenberg, Rusya ile ilişkilere yönelik yaptığı açıklamada, 'Rusya'nın komşularına, Ukrayna'ya, Gürcistan'a, ama aynı zamanda siber saldırılar, hibrit saldırılar, zehirlemeler gibi müttefiklere yönelik saldırgan eylemlerini gördük. Rusya ile ilişkimiz Soğuk Savaş'ın bitiminden bu yana en düşük noktada. Savunmayı güçlendiriyoruz ve toplu savunmayı güçlendirmeye devam edeceğiz. Ama aynı zamanda Rusya ile diyalog için de çalışıyoruz' dedi.

'Diyalog bir zayıflık değil, bir güç işaretidir' diyen Stoltenberg, 'Birlik olduğumuz sürece, güçlü olduğumuz sürece Rusya ile konuşabiliriz. Başkan Biden, Başkan Putin ile görüşecek, silah kontrolü önemli bir konu. Biz biriz ve Rusya'ya gönderilecek en önemli mesaj bu' dedi.

'ÇİN, BİZİM DEĞERLERİMİZİ PAYLAŞMIYOR'

Stoltenberg, Çin'in NATO müttefikleriyle aynı değerleri paylaşmadığını belirterek, 'Çin'in değerlerimizi paylaşmadığını görüyoruz. Ülkede zulme uğrayan azınlıklar olan Hong Kong'daki demokratik protestolarda bir baskı gördük. Çin'in kendi nüfusunu daha önce hiç görmediğimiz şekilde izlemek için modern teknolojiyi, sosyal medyayı, yüz tanıma sistemlerini kullandığını gördük. Bütün bunlar güvenliğimiz için önemlidir ve hiçbir ülke, hiçbir kıta tek başına bununla başa çıkamaz' diye konuştu.

'Çin'in bizim kritik altyapımıza büyük yatırımlar yaptığını ve onu kontrol etmeye çalıştığını görüyoruz' diyen Stoltenberg, 'Çin bize yaklaşıyor. Onları siber uzayda görüyoruz, Çin'i Afrika'da, Kuzey Kutbu'nda görüyoruz. Yeni bir Soğuk Savaş'a girmiyoruz, Çin düşmanımız değil. NATO olarak birlikte hitap etmemiz gerekiyor' ifadelerini kullandı.

'AFGANİSTAN'A DESTEĞİMİZ SÜRECEK'

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, 'Afganistan'daki askeri misyonumuzu sona erdiriyoruz. Ancak Afgan halkını ve Afgan güvenlik güçlerini desteklemeye devam edeceğiz. NATO bunları desteklemeyi planlıyor ve ayrıca ABD ve Türkiye de dahil olmak üzere bazı NATO müttefikleri şu anda doğrudan diyalog halindeler. Kabil'de uluslararası bir havaalanı sağlayabileceğimizden emin olacağız. Evet, askeri varlığımıza son veriyoruz ama Afganları desteklemeye devam edeceğiz' dedi.

Stoltenberg: Rusya ile ilişkimiz en düşük seviyede, ama diyaloğa açığız
Stoltenberg: Rusya ile ilişkimiz en düşük seviyede, ama diyaloğa açığız
Stoltenberg: Rusya ile ilişkimiz en düşük seviyede, ama diyaloğa açığız
Stoltenberg: Rusya ile ilişkimiz en düşük seviyede, ama diyaloğa açığız

Jens Stoltenberg, Nato Zirvesi, Soğuk Savaş, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Stoltenberg: Rusya ile ilişkimiz en düşük seviyede, ama diyaloğa açığız - Son Dakika


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