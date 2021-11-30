Üye Girişi
Stoltenberg: "Rusya'nın Ukrayna'ya karşı herhangi bir saldırısının bedeli ağır olacaktır" - Son Dakika

Stoltenberg: "Rusya'nın Ukrayna'ya karşı herhangi bir saldırısının bedeli ağır olacaktır"

30.11.2021 23:31

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya'nın Ukrayna sınırındaki askeri yığınağına değinerek, "Rusya'nın Ukrayna'ya karşı herhangi bir saldırısının bedeli ağır olacaktır" dedi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya'nın Ukrayna sınırındaki askeri yığınağına değinerek, "Rusya'nın Ukrayna'ya karşı herhangi bir saldırısının bedeli ağır olacaktır" dedi. Stoltenberg, ayrıca Rusya'ya NATO ile diyaloğu yeniden başlatma çağrısında bulundu.

NATO ülkelerinin Dışişleri Bakanları, Letonya'nın başkenti Riga'da gerçekleştirilen toplantıda bir araya geldi. Toplantı sonrasında basın toplantısı için kamera karşısına geçen NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ele alınan konulara değindi. Stoltenberg, "Az önce NATO Dışişleri Bakanları arasında çok iyi ve anlamlı bir oturum gerçekleştirdik. Bakanlar başlıca 3 konuyu ele aldı. Bunlar Rusya'nın Ukrayna ve çevresindeki askeri yığınağı, Belarus'taki rejimin eylemleri ve silahların kontrolünde NATO'nun lider rolü oldu" dedi.

"UKRAYNA VE ÇEVRESİNDEKİ DURUM, DEĞİŞKEN VE ÖNGÖRÜLEMEZ OLMAYA DEVAM EDİYOR"

Ukrayna konusunda Rusya'nın politikalarının ele alındığını belirten Stoltenberg, "Ukrayna ve çevresindeki durum, değişken ve öngörülemez olmaya devam ediyor. Rusya'nın niyeti konusunda kesinlik yok. Önemli ve olağandışı bir kuvvet yoğunluğu görüyoruz. Rusya'nın daha önce Ukrayna'ya ve diğer komşularına karşı güç kullandığını biliyoruz. Bugün Bakanlar, bu durumu görüştü. Rusya'yı daha fazla saldırgan eylemden caydırma amacımızda birlik halindeyiz. Rusya'yı şeffaf olmaya, gerilimi azaltmaya ve tansiyonu düşürmeye çağırıyoruz" ifadelerini kullandı.

"RUSYA'NIN UKRAYNA'YA KARŞI GELECEKTEKİ HERHANGİ BİR SALDIRISININ BEDELİ AĞIR OLACAKTIR"

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, "Rusya'nın Ukrayna'ya karşı gelecekteki herhangi bir saldırısının bedeli ağır olacaktır ve Rusya için ciddi siyasi ve ekonomik sonuçları olur. Bakanlar, NATO'nun kararlılığı konusunda herhangi bir yanlış anlama veya yanlış hesaplama olmaması gerektiği konusunda netti. Tüm müttefikleri savunmak ve korumak için bir aradayız" şeklinde konuştu.

"UKRAYNA'YA DESTEĞİMİZ SÜRDÜRÜYORUZ"

"Durumu aktif olarak değerlendirmeye devam edeceğiz ve gerekli tüm planların hazır olduğundan emin olacağız" diyen Stoltenberg, "Aynı zamanda ortağımız Ukrayna'ya siyasi ve pratik desteğimizi sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı. Stoltenberg, "Ukrayna'yı Rusya'nın devam eden provokasyonlarına karşı ölçülü tepkisinden dolayı takdir ediyoruz" diyerek mevcut gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulunmak için yarın hem Ukrayna hem de Gürcistanlı yetkililerle bir araya geleceklerini kaydetti.

RUSYA'YA YENİDEN DİYALOG ÇAĞRISI

Stoltenberg, "NATO'nun Rusya'ya yönelik çift yönlü yaklaşımı değişmedi. Rusya'nın saldırgan eylem modeli karşısında savunmamızı ve caydırıcılığımızı güçlü tutuyoruz. Ayrıca diyaloğun hayati önem taşıdığına inanıyoruz. Ne yazık ki Rusya son zamanlarda NATO ile diplomatik ilişkilerini kesmeye karar verdi. Rusya'yı bu kararından dönmeye çağırıyoruz ve NATO-Rusya Konseyi'ne yeniden katılmak için barış ve güvenlik yararına çağrıda bulunuyoruz" şeklinde konuştu.

"BELARUS KONUSUNDA AB İLE İŞ BİRLİĞİ İÇİNDEYİZ"

Belarus konusunun da görüşüldüğünü bildiren NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Belarus'u ve Lukaşenko rejiminin Polonya, Letonya ve Litvanya üzerinde baskı kurmak için savunmasız insanları kullanmasını da ele aldık. Bu alaycı ve insanlık dışı" dedi. Stoltenberg, "NATO Dışişleri Bakanları, durumdan etkilenen müttefiklerle tam dayanışma içinde olduğumuzu açıkça belirtti. NATO da bu hibrit kampanyaya karşı koymak için Avrupa Birliği (AB) ile yakın işbirliği içindedir. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile Pazar günü Vilnius ve Riga'ya yaptığım ziyaretin gösterdiği gibi" diye konuştu.

"SİLAHLARIN KONTROLÜ NATO'NUN ÖNCELİĞİ"

Stoltenberg, "Dışişleri Bakanları ayrıca silahların kontrolü, silahsızlanma ve nükleer silahların yayılmasının önlenmesi konusunu ele aldı. Bu NATO için bir önceliktir. Tüm NATO müttefikleri nükleer silahların olmadığı bir dünyayı destekliyor. Soğuk Savaş'ın sona ermesinden bu yana nükleer cephaneliğimizi önemli ölçüde azalttık ve sürekli olarak silah kontrol anlaşmalarını destekliyoruz" dedi.

"RUSYA VE ÇİN CEPHANELİKLERİNİ ÖNEMLİ ÖLÇÜDE ARTIRIYOR"

Stoltenberg, "Ancak çok endişe verici eğilimler görüyoruz. Rusya ve Çin cephaneliklerini önemli ölçüde artırıyor. Önemli anlaşmalar baltalanıyor ve ortaya çıkan yıkıcı teknolojiler, çatışmanın doğasını temelden değiştiriyor. NATO müttefikleri, silah kontrolünü güçlendirmek için yenilenmiş bir çabaya öncülük etmeye kararlı. Çünkü daha tehlikeli bir dünyada daha fazla öngörülebilirliğe ve daha fazla şeffaflığa ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.

Basın toplantısının sonunda ele alınacak diğer konulara değinen NATO Genel Sekreteri, "Bu akşam bakanlar bir sonraki Stratejik Konseptimizi tartışacaklar. Önümüzdeki yıl Madrid Zirvesi'nde kabul edilecek Stratejik Konsept, yeni güvenlik ortamını yansıtacaktır. Birliğimizi ve değerlerimizi yeniden teyit edecektir" şeklinde konuştu.

(Mustafa Ulusoy/İHA)

Stoltenberg: Rusya'nın Ukrayna'ya karşı herhangi bir saldırısının bedeli ağır olacaktır
Stoltenberg: Rusya'nın Ukrayna'ya karşı herhangi bir saldırısının bedeli ağır olacaktır
Stoltenberg: Rusya'nın Ukrayna'ya karşı herhangi bir saldırısının bedeli ağır olacaktır
Stoltenberg: Rusya'nın Ukrayna'ya karşı herhangi bir saldırısının bedeli ağır olacaktır

Jens Stoltenberg, Belarus, Ukrayna, Rusya, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Stoltenberg: 'Rusya'nın Ukrayna'ya karşı herhangi bir saldırısının bedeli ağır olacaktır' - Son Dakika


Son Dakika

Son Dakika: AK Parti MYK'dan asgari ücret duyurusu: Bize iletilen her mesajı alıyoruz 17:56 Son Dakika: AK Parti MYK'dan asgari ücret duyurusu: Bize iletilen her mesajı alıyoruz Müge Anlı'da genç kadın, günler sonra yüzleştiği sevgilisine ayakkabı fırlattı 15:34 Müge Anlı'da genç kadın, günler sonra yüzleştiği sevgilisine ayakkabı fırlattı F-35 uçağı havalanamadan denize düştü 15:19 F-35 uçağı havalanamadan denize düştü Burçin Birben: Ebru Gündeş'in okuduğu Saygılarımla şarkısını iblise yazdım 14:40 Burçin Birben: Ebru Gündeş'in okuduğu Saygılarımla şarkısını iblise yazdım Son Dakika! Gaziantep'te 3 aylık bebeğini öldüresiye döven baba Yunus Göç tutuklandı 14:25 Son Dakika! Gaziantep'te 3 aylık bebeğini öldüresiye döven baba Yunus Göç tutuklandı Zorla uyuşturucu içirdiği çocukları istismar etti! Kalabalıktan dayak yedi 14:01 Zorla uyuşturucu içirdiği çocukları istismar etti! Kalabalıktan dayak yedi
MÜSİAD: Kurdaki ani hareketliliğin 10-15 gün içinde sona ereceğini düşünüyoruz 12:24 MÜSİAD: Kurdaki ani hareketliliğin 10-15 gün içinde sona ereceğini düşünüyoruz Türk-İş, Hak-İş ve DİSK'ten ortak asgari ücret açıklaması! 11:13 Türk-İş, Hak-İş ve DİSK'ten ortak asgari ücret açıklaması!

Son Dakika Haberleri
23:25 Dolar TL karşısında 13.96 seviyesine yükselerek tarihi rekor kırdı
23:20 Son Dakika: "Asgari ücretle ilgili sizden babayiğitlik bekleniyor" sözlerine Erdoğan'dan heyecanlandıran cevap
22:51 Erdoğan'dan Ali Babacan'a 6 sıfır göndermesi: Ne sen attın ya!
22:19 İzmir'de suya yüzde 18 zam yapıldı
22:16 Son Dakika: Erdoğan, canlı yayında neden düşük faizi savunduğunu anlattı
22:15 Suriyeli saldırgan yoldan geçen bir kadına yumruk attı, hiçbir şey yapmamış gibi yoluna devam etti
22:12 Uyuşturucudan kurtulmak için taktırdığı çipin sahte olduğu iddiasıyla gündeme gelen genç yaşamını yitirdi
21:56 Yaptıklarını kimse anlamadı! Çöpleri devirdi, kıyafetlerini çıkarıp değişik hareketler yaptı
21:37 5. kattan düşen 6 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi
21:23 İrfan Can Kahveci, 44. maddeden PFDK'ya sevk edildi! Cezası ağır olacak
Dolar TL karşısında 13.96 seviyesine yükselerek tarihi rekor kırdı Dolar TL karşısında 13.96 seviyesine yükselerek tarihi rekor kırdı         
23:25
Babasını öldüren amcasından şikayetçi olmadı! Sözleri yaşanan olaydan daha vahim Babasını öldüren amcasından şikayetçi olmadı! Sözleri yaşanan olaydan daha vahim         
17:39
Samsung, Volkswagen'e çip üretecek Samsung, Volkswagen'e çip üretecek         
15:32
Kılıçdaroğlu: Bu 5 maddeyi yerine getir, her türlü desteği vereceğiz Kılıçdaroğlu: Bu 5 maddeyi yerine getir, her türlü desteği vereceğiz         
14:51
Ballon d'Or'da Cristiano Ronaldo için bir ilk yaşandı Ballon d'Or'da Cristiano Ronaldo için bir ilk yaşandı         
14:28
Sosyal medyada gündem olan video: Köprüye ateist girip Müslüman çıktım Sosyal medyada gündem olan video: Köprüye ateist girip Müslüman çıktım         
14:09
Koridorları inleten kavgaya polis müdahale etti Koridorları inleten kavgaya polis müdahale etti         
13:15
FETÖ'cü Enes Kanter, ABD vatandaşlığına geçip "Freedom" soyadını aldı FETÖ'cü Enes Kanter, ABD vatandaşlığına geçip "Freedom" soyadını aldı         
11:49
Erol Olçok ve Abdullah Gül'ün fotoğrafları sosyal medyanın gündeminde! Erol Olçok ve Abdullah Gül'ün fotoğrafları sosyal medyanın gündeminde!         
10:37
Son Dakika! Türkiye ekonomisi yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 7,4 büyüdü Son Dakika! Türkiye ekonomisi yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 7,4 büyüdü         
10:16
Fuhuş çetesine VİP 1 Operasyonu! Katalog olarak göndermişler Fuhuş çetesine VİP 1 Operasyonu! Katalog olarak göndermişler         
09:39
Okuldan dönen çocuk, köpeklerin saldırısına uğradı Okuldan dönen çocuk, köpeklerin saldırısına uğradı         
09:13
Dedeağaç'a askeri yığınak! ABD'nin hedefinde Türkiye mi var? Emekli albay yanıtladı Dedeağaç'a askeri yığınak! ABD'nin hedefinde Türkiye mi var? Emekli albay yanıtladı         
08:40
Onur Bay'dan ayrılan Dilara Aksüyek yeni sevgilisiyle görüntülendi Onur Bay'dan ayrılan Dilara Aksüyek yeni sevgilisiyle görüntülendi         
08:29
Meteoroloji uyardı! Lodos bugün de devam edecek Meteoroloji uyardı! Lodos bugün de devam edecek         
08:25
Dibeybe'nin adaylığının iptali "iç savaş" tehlikesini gündeme getirdi Dibeybe'nin adaylığının iptali "iç savaş" tehlikesini gündeme getirdi         
08:17
Son Dakika! İzmir Urla'da 5.1 büyüklüğünde deprem Son Dakika! İzmir Urla'da 5.1 büyüklüğünde deprem         
07:39
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.11.2021 23:44:16. #1.11#
SON DAKİKA: Stoltenberg: "Rusya'nın Ukrayna'ya karşı herhangi bir saldırısının bedeli ağır olacaktır" - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement