Rusya lideri Putin'in nükleer silah restine NATO'dan tehdit gibi cevap: Ciddi sonuçları olur - Son Dakika
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Rusya lideri Putin'in nükleer silah restine NATO'dan tehdit gibi cevap: Ciddi sonuçları olur

18.10.2022 21:14

Rusya lideri Putin'in "Bu bir blöf değil" diyerek Batı'ya nükleer silah restinde bulunmasından sonra NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Bunu Rusya'ya açıkça söylüyoruz. Rusya, Ukrayna'da nükleer silah kullanırsa bunun ciddi sonuçları olur" ifadelerini kullandı. Putin'in tehdidini ciddiye almaları gerektiğini söyleyen Stoltenberg, herhangi bir ittifak üyesine bir saldırı olması halinde NATO'nun kendi savunma mekanizmalarının bulunduğunu belirtti.

Ukrayna ve Rusya arasındaki savaş aylardır sürerken geçtiğimiz haftalarda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, nükleer silah kullanma imasında bulunarak, "Her türlü silahı toprak bütünlüğümüzü korumak için kullanırız. Batı'ya karşı kullanabilecek çok fazla silahımız var. Bunları kullanırız, bu bir blöf değil" açıklamalarını yaptı. Bu sözler Batı medyası tarafından nükleer tehdit olarak yorumlandı.

"NÜKLEER SİLAH KULLANILIRSA CİDDİ SONUÇLARI OLUR"

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Körber Vakfının Berlin'de düzenlediği Berlin Dış Politika Forumu'na çevrim içi katılarak sorulara cevap verdi. Rusya'nın, Ukrayna'ya karşı nükleer silah kullanma riskinin düşük olduğunu ancak bunun ciddiye alınması gerektiğini vurgulayan Stoltenberg, "Bunu Rusya'ya açıkça söylüyoruz. Rusya, Ukrayna'da nükleer silah kullanırsa bunun ciddi sonuçları olur. Sonra Rusya'ya nükleer savaşın kazanılamayacağını ve hiç başlatılmaması gerektiğini de hatırlatıyoruz." ifadesini kullandı.

"CİDDİYE ALMAMIZ LAZIM"

NATO'nun her şeye hazırlıklı olması gerektiğini belirten Stoltenberg, Rusya'dan gelen şantajın da kabul edilmeyeceğini söyledi. Stoltenberg, "Nükleer retorik Moskova'dan, Putin'den geliyor. Bu düşüncesiz ve tehlikelidir. Bundan dolayı bunu ciddiye almamız lazım. Bu yüzden kullanma olasılığı düşük olsa da tehdidi ciddiye almalıyız. Sonuçları kötü olur." değerlendirmesinde bulundu.

"NATO'NUN KENDİ SAVUNMA MEKANİZMALARI VAR"

NATO'nun hiçbir zaman muhtemel bir saldırıya ne şekilde tepki vereceğini söylemeyeceklerini dile getiren Stoltenberg, bu tepkinin, nasıl bir saldırı olacağına da bağlı olduğunu kaydetti. Stoltenberg, Ukrayna'da kitle imha silahlarının kullanılmasıyla bir NATO müttefikine saldırı düzenlenmesi arasında ayrım yapılması gerektiğini belirterek İttifak üyesine bir saldırı olması durumunda NATO'nun kendi savunma mekanizmaları bulunduğunu ifade etti. NATO'nun ihtilafın tarafı olmadığını vurgulayan Stoltenberg, "Ukrayna'yı destekliyoruz. Ukrayna'nın kendini savunma hakkı vardır. Bu Birleşmiş Milletler Sözleşmelerinde yazan bir haktır. Her ülkenin, her milletin acımasız bir saldırıya karşı kendisini savunma hakkı vardır. NATO'daki müttefiklerimiz Ukrayna'ya kendisini savunma hakkını yerine getirmesine yardımcı oluyor. Bu yüzden biz ihtilafın tarafı değiliz." ifadesini kullandı.

Bir ülkenin diğer bir ülkeden toprak alma girişiminin kabul edilmeyeceğini vurgulayan Stoltenberg, "Bu yüzden sert tepki gösterdik." diye konuştu. Stoltenberg, müttefiklerin Ukrayna'ya hava savunma sistemlerini vermelerinin önemli olduğunu belirterek NATO'nun "gelecek günlerde" Kiev'e dronlara karşı savunma sistemleri de sağlayacağı bilgisini paylaştı.

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Kaynak: AA

Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

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