Stoltenberg Rusya'yı askeri harekatını derhal durdurmaya çağırıyoruz - Son Dakika
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Stoltenberg Rusya'yı askeri harekatını derhal durdurmaya çağırıyoruz

26.02.2022 10:35

Stoltenberg: Rusya'yı askeri harekatını derhal durdurmaya çağırıyoruzBELÇİKA, (DHA)- NATO'nun olağanüstü sanal zirvesinin açılış konuşmasını yapan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, 'Rusya'nın saldırılarını mümkün olan en güçlü şekilde kınıyor ve Rusya'yı askeri harekatını derhal...

Stoltenberg: Rusya'yı askeri harekatını derhal durdurmaya çağırıyoruz

BELÇİKA, (DHA)- NATO'nun olağanüstü sanal zirvesinin açılış konuşmasını yapan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, 'Rusya'nın saldırılarını mümkün olan en güçlü şekilde kınıyor ve Rusya'yı askeri harekatını derhal durdurmaya çağırıyoruz' dedi.

Zirvenin açılış konuşmasını yapan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Rusya'nın Avrupa kıtasında barışı bozduğunu belirterek, 'Diplomatik bir çözüm bulmak için tüm çabalarımıza rağmen aylardır uyardığımız şey gerçekleşti. Kasıtlı, soğukkanlı ve uzun zamandır planlanmış saldırının tek sorumluluğu Moskova'ya aittir. Rusya'nın saldırılarını mümkün olan en güçlü şekilde kınıyor ve Rusya'yı askeri harekatını derhal durdurmaya çağırıyoruz. Ukrayna'nın cesur insanlarının yanındayız. Ukrayna'nın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü, kendini savunma hakkını ve kendi yolunu seçme hakkını tam olarak destekliyoruz' şeklinde konuştu.

Stoltenberg Rusya'yı askeri harekatını derhal durdurmaya çağırıyoruz
Stoltenberg Rusya'yı askeri harekatını derhal durdurmaya çağırıyoruz
Stoltenberg Rusya'yı askeri harekatını derhal durdurmaya çağırıyoruz

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Doğu Avrupa'ya NATO Mukabele Kuvveti konuşlandırılacak Doğu Avrupa'ya NATO Mukabele Kuvveti konuşlandırılacak NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, 'Rusya'yı saldırıyı derhal durdurmaya, tüm birlikleri Ukrayna'dan çekmeye ve diyalog yoluna geri dönmeye... NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, 'Rusya'yı saldırıyı derhal durdurmaya, tüm birlikleri Ukrayna'dan çekmeye ve diyalog yoluna geri dönmeye...

Jens Stoltenberg, Ukrayna, Rusya, DHA, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Stoltenberg Rusya'yı askeri harekatını derhal durdurmaya çağırıyoruz - Son Dakika


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SON DAKİKA: Stoltenberg Rusya'yı askeri harekatını derhal durdurmaya çağırıyoruz - Son Dakika
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