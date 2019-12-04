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Stoltenberg: S-400 Türkiye'nin ulusal kararı

6 saat önce

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İngiltere'nin başkenti Londra'da NATO Liderler Zirvesi sonrası düzenlediği basın toplantısında, YPG'nin terör örgütü olarak tanınmasına ve Türkiye'nin S-400 satın almasına dair soruları yanıtladı.

Stoltenberg: S-400 Türkiye'nin ulusal kararı, System.String[]

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İngiltere'nin başkenti Londra'da NATO Liderler Zirvesi sonrası düzenlediği basın toplantısında, YPG'nin terör örgütü olarak tanınmasına ve Türkiye'nin S-400 satın almasına dair soruları yanıtladı.

Stoltenberg, Türkiye'nin Rusya'ya ait S-400 hava savunma sistemini satın almasına ilişkin gelen soruya, "S-400, Türkiye'nin ulusal kararıdır. Bu konuda çok sayıda müttefik endişelerini dile getirdi, ben de endişelerimi dile getirdim. Ancak şunu söyleyebilirim ki, Rus hava savunma sistemi asla NATO'ya entegre olmayacaktır, NATO'nun bir parçası olmayacaktır" yanıtını verdi.

"YPG'NİN NASIL TANIMLANACAĞI KONUSU TARTIŞILMADI"

Jens Stoltenberg, YPG'nin terör örgütü olarak tanınmasına ilişkin soruya, "NATO müttefiklerinin, YPG/PYD'nin nasıl tanımlanacağı konusunda farklı düşünceleri ve görüşleri olması bilinen bir durumdur. YPG'nin nasıl tanımlanacağı konusu spesifik olarak tartışılmadı. Ama terörizm ile mücadelede elde ettiğimiz çıkarımların riske atmamak konusunda tüm müttefikler hemfikir" ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü

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-Stoltenberg'in basın toplantısında konuşması

DGS: 04.12.2019 - SAAT: 16.43 - Haber Kodu : 191204222


Jens Stoltenberg, Türkiye, S 400, YPG, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 04:54 Kaynak: DHA
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