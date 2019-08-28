Son Dakika Haberleri: Stoltenberg: Siber saldırı NATO'nun 5. maddesini tetikleyebilir
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Stoltenberg: Siber saldırı NATO'nun 5. maddesini tetikleyebilir

23 dakika önce

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, "Ciddi bir siber saldırı NATO için kuruluş anlaşmamızdaki 5'inci maddeyi tetikleyebilir.

Stoltenberg: Siber saldırı NATO'nun 5. maddesini tetikleyebilir, System.String[]

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, "Ciddi bir siber saldırı NATO için kuruluş anlaşmamızdaki 5'inci maddeyi tetikleyebilir. Bu, bir müttefikimize yönelik saldırının herkese karşı yapılmış sayılmasına yönelik ortak taahhüdümüzdür." dedi

Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 28.08.2019 11:40 
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