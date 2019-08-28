Stoltenberg: Siber saldırı NATO'nun 5. maddesini tetikleyebilir

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, "Ciddi bir siber saldırı NATO için kuruluş anlaşmamızdaki 5'inci maddeyi tetikleyebilir. Bu, bir müttefikimize yönelik saldırının herkese karşı yapılmış sayılmasına yönelik ortak taahhüdümüzdür." dedi