Stoltenberg: Siber saldırı NATO'nun 5. maddesini tetikleyebilir
23 dakika önce
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, "Ciddi bir siber saldırı NATO için kuruluş anlaşmamızdaki 5'inci maddeyi tetikleyebilir.
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, "Ciddi bir siber saldırı NATO için kuruluş anlaşmamızdaki 5'inci maddeyi tetikleyebilir. Bu, bir müttefikimize yönelik saldırının herkese karşı yapılmış sayılmasına yönelik ortak taahhüdümüzdür." dedi
Haber Yayın Tarihi: 28.08.2019 11:40
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