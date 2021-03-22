- Stoltenberg: "Türkiye Avrupa'nın savunması için kritik önemde" - Son Dakika

- Stoltenberg: "Türkiye Avrupa'nın savunması için kritik önemde"

BRÜKSEL - NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesi yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Avrupa'nın savunması için kritik önemde olduğunu belirtti.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, 23-24 Mart tarihlerinde gerçekleşecek olan NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na ilişkin basın toplantısı düzenledi. Stoltenberg, Türkiye'nin Avrupa'nın savunması için kritik önemde olduğunu ve Rusya'nın Afganistan'da Rus askerlerine NATO askerlerinin öldürülmesi için ödüller vaat etmesi hakkındaki raporlardan çok endişe duyduğunu ifade etti. Avrupa'nın savunmasında NATO'nun çok önemli yer edindiğini vurgulayan Stoltenberg, bunun sadece NATO değil Avrupa Birliği tarafından da kabul edildiğini belirtti. Stoltenberg, "Konu caydırıcılık ve savunma, güvenlik söz konusu olduğunda NATO benzersiz bir rol oynamaktadır. Çünkü NATO, Kuzey Amerika ile Avrupa'yı her gün NATO olarak askeri bir ittifakta bir araya getiren tek kurumdur. Konu Avrupalı NATO müttefikleri söz konusu olduğunda NATO onların güvenlikleri ve toplu savunmaları için mihenk taşı olmaya devam ediyor. Bunu sadece ben demiyorum, Avrupa Birliği liderleri diyor, çünkü gerçek bu" dedi.

Stoltenberg, AB nüfusunun yüzde 90'ının aynı zamanda NATO ülkelerinde yaşadığını ancak savunma harcamalarının sadece yüzde 20'sinin AB ülkelerince yapıldığını belirterek, Avrupa'nın savunmasıyla ilgili, "Bu sadece para meselesi değil aynı zamanda coğrafyayla da ilgili. Kuzeyde İzlanda, güneyde Türkiye, batıda tabii ABD, Kanada ve İngiltere. Bu ülkelerin hepsi Avrupa'nın korunması ve savunması için kritik önemde" ifadelerini kullandı.

Stoltenberg, NATO'daki transatlantik bağlarını zayıflatmaya yönelik her girişimin yalnızca NATO'yu zayıflatmayacağını, aynı zamanda Avrupa'yı böleceğini sözlerine ekledi.

Rus askerlerine ödül raporu

Stoltenberg, toplantıda Rusya ile ilişkilerin de ele alınacağını ifade ederek, "Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya devletinin attığı tüm adımlardan nihai olarak sorumludur. Muhaliflerin öldürülmesi ve cinayet girişimleri dahil saldırgan bir davranış modeli görüyoruz. Rusya'nın Afganistan'da NATO askerlerinin öldürülmesi için ödüller vaat etmesi hakkındaki raporlardan çok endişeliyiz. Bütün bunların hepsi kabul edilebilir davranış modeli değil. Biz sağlam ve güçlü durmaya devam edeceğiz" dedi.

NATO ile Rusya arasındaki ilişkinin bir süredir zor olduğunu ifade eden Stoltenberg, "Bu Rusya'nın ulusal hukuku ihlal eden, Gürcistan ve Ukrayna'ya karşı askeri güç kullanan davranışının bir sonucudur. Aynı zamanda Rusya, NATO müttefiki üye devletlere karşı siber yollarla, iç siyasi süreçlerimize müdahale ve benzeri yollarla saldırgan eylemlerden sorumludur" ifadelerini kullandı.