Stoltenberg: "Finlandiya ve İsveç, PYD/YPG ve FETÖ olarak tarif edilen örgüte destek vermeyecek" - Son Dakika
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Stoltenberg: "Finlandiya ve İsveç, PYD/YPG ve FETÖ olarak tarif edilen örgüte destek vermeyecek"

28.06.2022 22:26

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Üçlü memorandum sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Üçlü memorandum sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

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NATO liderleri, Finlandiya ve İsveç'in katılımı için davet kararı alacak

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg:

"Bu zirvenin ardından Finlandiya ve İsveç davet edilmiş ülkeler olacak"

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO ülkelerinin liderlerinin yarınki zirve toplantısında Finlandiya ve İsveç'in ittifaka katılımı için iki ülkeye davet kararı alacağını bildirdi.

Stoltenberg, Türkiye, İsveç ve Finlandiya'nın imzaladığı üçlü muhtıranın ardından basın toplantısı düzenledi.

Muhtıra hakkında açıklamada bulunan Stoltenberg, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılımın yolunu açmak üzere Türkiye ile mutabakata varıldığını, imzalanan muhtıranın Türkiye'nin silah ihracatı ve terörle mücadele konusundaki endişelerini gidermesi için yapıldığını söyledi.

Hiçbir NATO müttefikinin PKK dahil olmak üzere terör örgütlerinin saldırılarından Türkiye kadar zarar görmediğini belirten Stoltenberg, üç ülkenin terörle iş birliğini güçlendirmek için anlaştığını, İsveç ve Finlandiya'nın Türkiye'yi ulusal güvenliğine yönelik tehditlere karşı destekleyeceğini kaydetti.

Stoltenberg, "Bu çerçevede Finlandiya ve İsveç, PYD/ YPG ve FETÖ olarak tarif edilen örgüte destek vermeyecek." dedi.

Stoltenberg, Finlandiya ve İsveç'in ulusal yasalarını değiştireceğini, PKK faaliyetlerine karşı önlem alacağını ve suçluların iadesi konusunda Türkiye ile anlaşacağını, bunların karşılığında Türkiye'nin iki ülkenin NATO üyeliğini destekleyeceğini ifade etti.

Davet kararı yarın

İsveç ve Finlandiya'nın yarınki zirve toplantısında NATO'ya davet edilip edilmeyeceği sorulan Stoltenberg, "Yarın müttefik ülke liderleri İsveç ve Finlandiya'yı NATO'ya katılmaya davet etmek üzere karar alacak. Bu zirvenin ardından Finlandiya ve İsveç üyeliğe davet edilmiş ülkeler olacak." dedi.

Stoltenberg, ardından tüm üye ülkelerin meclislerinde onay süreci bulunduğunu hatırlattı.

Muhtıranın Türkiye'nin satın almak istediği F-16 uçakları meselesini içerip içermediği sorulan Stoltenberg, üzerinde uzlaşılan "muhtıranın herhangi bir silaha atıfta bulunmadığını" vurguladı.

Ne zaman üye olacaklar?

İki ülkenin ne zaman üye olabileceği sorusunu yanıtlayan Stoltenberg, bunun NATO tarihindeki en hızlı süreç olacağını belirtti.

Stoltenberg, "Ancak bunun ne zaman olacağı 30 ülkenin meclislerinde alınacak kararlara bağlı." dedi.

Stoltenberg, Finlandiya ve İsveç liderlerinin henüz üye olmadıkları için yarınki NATO Zirvesinde sadece ortaklarla yapılacak oturuma katılacaklarını bildirdi.

YORUMLAR
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Üçlü Muhtıra: Finlandiya ve İsveç, PYD/YPG ve Türkiye'de FETÖ'ye destek sağlamayacaklardır Üçlü Muhtıra: Finlandiya ve İsveç, PYD/YPG ve Türkiye'de FETÖ'ye destek sağlamayacaklardır
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Stoltenberg: 'Finlandiya ve İsveç, PYD/YPG ve FETÖ olarak tarif edilen örgüte destek vermeyecek' - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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