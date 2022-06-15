Stoltenberg, "Türkiye'nin Finlandiya ve İsveç'in üyeliği konusundaki endişeleri üzerinde çalışıyoruz" - Son Dakika
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Stoltenberg, "Türkiye'nin Finlandiya ve İsveç'in üyeliği konusundaki endişeleri üzerinde çalışıyoruz"

15.06.2022 14:55

- Stoltenberg, "Türkiye'nin Finlandiya ve İsveç'in üyeliği konusundaki endişeleri üzerinde çalışıyoruz" NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Madrid'in ev sahipliğinde gerçekleştirilecek NATO Savunma Bakanları Toplantısı öncesinde Brüksel'de düzenlediği basın toplantısında, "Türkiye'nin...

- Stoltenberg, " Türkiye'nin Finlandiya ve İsveç'in üyeliği konusundaki endişeleri üzerinde çalışıyoruz"

BRÜKSEL - NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Madrid'in ev sahipliğinde gerçekleştirilecek NATO Savunma Bakanları Toplantısı öncesinde Brüksel'de düzenlediği basın toplantısında, "Türkiye'nin Finlandiya ve İsveç'in üyeliği konusundaki endişeleri üzerinde çalışıyoruz" dedi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İspanya'nın başkenti Madrid'in ev sahipliğinde yarın gerçekleştirilecek NATO Savunma Bakanları Toplantısı öncesinde Brüksel'de basın toplantısı düzenledi. Madrid'de yapılacak zirveye değinen Stoltenberg, " Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik savaşı on yılların Avrupa-Atlantik güvenliğine en büyük tehdidi oluşturuyor" dedi.

Ukrayna'ya yönelik desteği yenileyen Stoltenberg, "Müttefikler, ağır silah ve uzun menzilli sistemler de dahil olmak üzere Ukrayna'nın ihtiyaç duyduğu askeri teçhizatı sağlamayı sürdürmeye kararlı. Üye ülkeler, Ukrayna'ya insani ve ekonomik yardımların yanı sıra milyar dolarlık askeri teçhizat da sağladı" ifadelerini kullandı.

"Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya üye olma kararı tarihi bir karardır"

Finlandiya ve İsveç'in NATO üyelik başvurusuna yönelik açıklama yapan Stoltenberg, "Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya üye olma kararı tarihi bir karardır. Müttefiklerimizin güvenlik endişelerini dikkate alarak üyelik sürecinin bir sonraki adımı üzerinde çalışıyoruz" açıklamasını yaptı.

Finlandiya ve İsveç ile yakın iletişim halinde olunduğunu kaydeden Stoltenberg, İsveç Başbakanı ve Finlandiya Cumhurbaşkanı ile bu hafta görüşmeler gerçekleştirdiğini hatırlattı. Finlandiya ve İsveç'in, Türkiye'nin terör örgütü konusundaki endişelerine yanıt verdiğini aktaran Stoltenberg, "Türkiye'nin Finlandiya ve İsveç'in üyeliği konusundaki endişeleri üzerinde çalışıyoruz" dedi.

Ukrayna'dan tahıl ihracatı için Türkiye'nin bu sürece destek olduğunu dile getiren NATO Genel Sekreteri, "Türkiye, Ukrayna tahılının Karadeniz'de ihracatı için desteğini sürdürmeye devam edecektir" ifadelerini kullandı.

Stoltenberg, Türkiye'nin Finlandiya ve İsveç'in üyeliği konusundaki endişeleri üzerinde çalışıyoruz
Stoltenberg, Türkiye'nin Finlandiya ve İsveç'in üyeliği konusundaki endişeleri üzerinde çalışıyoruz
Stoltenberg, Türkiye'nin Finlandiya ve İsveç'in üyeliği konusundaki endişeleri üzerinde çalışıyoruz
Stoltenberg, Türkiye'nin Finlandiya ve İsveç'in üyeliği konusundaki endişeleri üzerinde çalışıyoruz

YORUMLAR
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Bakan Çavuşoğlu, Norveç ve İrlandalı mevkidaşlarıyla ortak basın toplantısında konuştu: (1) Bakan Çavuşoğlu, Norveç ve İrlandalı mevkidaşlarıyla ortak basın toplantısında konuştu: (1) Çavuşoğlu, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği için Türkiye'ye gönderdikleri belgelerin beklentileri karşılamaktan çok uzak olduğunu kendilerine ve... Çavuşoğlu, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği için Türkiye'ye gönderdikleri belgelerin beklentileri karşılamaktan çok uzak olduğunu kendilerine ve... Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile Telefonda Görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile Telefonda Görüştü
Kaynak: İHA

Finlandiya, Türkiye, Madrid, İsveç, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Stoltenberg, 'Türkiye'nin Finlandiya ve İsveç'in üyeliği konusundaki endişeleri üzerinde çalışıyoruz' - Son Dakika

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