Son Dakika Haberleri: Stoltenberg: Türkiye'nin güvenlik kaygılarını anlıyoruz, siyasi çözüm gerekiyor
Son Dakika Dünya Stoltenberg: Türkiye'nin güvenlik kaygılarını anlıyoruz, siyasi çözüm gerekiyor

Stoltenberg: Türkiye'nin güvenlik kaygılarını anlıyoruz, siyasi çözüm gerekiyor

41 dakika önce

Brüksel’de toplanan NATO Savunma Bakanları, zirvenin birinci gününde Türkiye’nin Suriye’nin kuzey doğusuna düzenlediği askeri harekatı görüştü.

Stoltenberg: Türkiye'nin güvenlik kaygılarını anlıyoruz, siyasi çözüm gerekiyor, System.String[]

Brüksel'de toplanan NATO Savunma Bakanları, zirvenin birinci gününde Türkiye'nin Suriye'nin kuzey doğusuna düzenlediği askeri harekatı görüştü.


Toplantının başlamasından iki buçuk saat sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Türkiye'nin güvenlik kaygılarını anlıyoruz. Bölgede tansiyon düştü ancak durum hala kırılgan. Siyasi çözüm gerekiyor. Birlik ve beraberlik içinde hareket etmeye kararlıyız." İfadelerini kullandı. Stoltenberg ayrıca IŞİD ile mücadelenin önemine vurgu yaptı.

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Brüksel, Türkiye, Suriye, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 09:28 
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NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den Suriye'de siyasi çözüm vurgusu
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