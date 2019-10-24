Stoltenberg: Türkiye'nin güvenlik kaygılarını anlıyoruz, siyasi çözüm gerekiyor
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Brüksel’de toplanan NATO Savunma Bakanları, zirvenin birinci gününde Türkiye’nin Suriye’nin kuzey doğusuna düzenlediği askeri harekatı görüştü.
Brüksel'de toplanan NATO Savunma Bakanları, zirvenin birinci gününde Türkiye'nin Suriye'nin kuzey doğusuna düzenlediği askeri harekatı görüştü.
Toplantının başlamasından iki buçuk saat sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Türkiye'nin güvenlik kaygılarını anlıyoruz. Bölgede tansiyon düştü ancak durum hala kırılgan. Siyasi çözüm gerekiyor. Birlik ve beraberlik içinde hareket etmeye kararlıyız." İfadelerini kullandı. Stoltenberg ayrıca IŞİD ile mücadelenin önemine vurgu yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 09:28
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