Stoltenberg: "Türkiye ve Yunanistan görüşmelere başladı" - Son Dakika

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye ile Yunanistan arasında tırmanan gerginliğe ilişkin olarak bir açıklama yaptı. Stoltenberg, Doğu Akdeniz'de çatışmanın önlenmesine yönelik teknik müzakerelerin başladığını ifade ederek, "Doğu Akdeniz'le ilgili görüşmelerde anlaşma sağlanamadı" dedi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Brüksel'de basın toplantısı düzenlendi. Basın toplantısında Rus muhalif Sergei Navalny'nin zehirlenmesine ilişkin açıklama yapan Stoltenberg, Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü önderliğinde yapılacak "tarafsız" soruşturmaya Rusya'nın işbirliği yapması gerektiğini dile getirdi. Stoltenberg, "Sadece bireye yönelik saldırı değil, aynı zamanda temel demokratik haklara da saldırı" ifadesini kullandı.

"NATO, ALMANYA'NIN SİYASİ MÜZAKERE ÇABASINA DAHİL DEĞİL"

Basın mensuplarının online sorularını yanıtlayan Stoltenberg, Doğu Akdeniz'deki gelişmelere de değindi. Stoltenberg, "Yunan ve Türk liderlerle yaptığım görüşmelerin ardından, iki müttefik, Doğu Akdeniz'deki olay ve tansiyonu azaltmak için askeri çatışma önleme mekanizmaları kurmak üzere NATO'da teknik görüşmelere başladı. Ancak görüşmelerde anlaşma sağlanamadı. Yunanistan ve Türkiye değerli müttefiklerdir ve NATO, ortak güvenliğimizi etkileyen tüm konularda istişareler için önemli bir platformdur. NATO dayanışması ruhundaki gerilimlere bir çözüm bulmak için ilgili tüm müttefiklerle yakın temas halindeyim" ifadelerini kullandı.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg görüşmelere ilişkin olarak, "Kurulmuş olan diyalog mekanizma henüz bir sonuç üretmiş değil. Teknik görüşmeler siyasi müzakereden ayrı tutulmalı. NATO, Almanya'nın siyasi müzakere çabasına dahil değil" ifadelerini kullandı.

(Mustafa Ulusoy/İHA)