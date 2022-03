Stoltenberg: "Ukrayna'nın güç ve cesaretini hayranlıkla izliyoruz" - Son Dakika

Antalya Diplomasi Forumuna katılan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Ukrayna'ya olan desteklerimiz ile onların sahip olduğu güç ve cesareti de hayranlık ile izliyoruz. Eşi görülmedik yaptırımlara da şahitlik ediyoruz Rusya'ya karşı. ve bunların hepsi de Rus ekonomisini sekteye uğratıyor, felç ediyor. Rusya üzerine de çok yoğun bir baskı oluşturuyor" dedi.

Belek Turizm Merkezi'ndeki NEST Kongre Merkezi'nde bu yıl ikincisi düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu (ADF) devam ediyor. "Diplomasiyi Yeniden Kurgulamak" başlığı altında düzenlenen forumun ilk Liderler Paneli'nde NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Slovenya Cumhurbaşkanı Borut Pahor, Nijer Cumhurbaşkanı Mohamed Bazoum'un yanı sıra video konferans yoluyla Ukrayna Başbakanı Denys Shmyhal konuşmacı olarak katıldı. "Barış ve Berekete Bolluğa Giden Yol" ismiyle düzenlenen panele Ukrayna Başbakanı Shmyhal video konferans yöntemiyle katıldı.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, NATO'nun her zaman Ukrayna'ya somut bir destek verdiğini belirterek, " Öncelikle biz çok uzun yıllardır, 2014'ten beri ekipmanla destek verdik, bir çok müttefikimizle on binlerce Ukrayna gücüne destek verdi. Buda çok önemli çünkü bu eğitim verilen askerler on binlerce asker şuan cephede savaşta. Öncelikle bu Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine Ukrayna halkına ve Ukrayna liderliğine verdiğimiz en somut destek. Bu Rusya işgalini de durduran ve yavaşlatan şey bu oldu zaten. Tabi bir takım NATO müttefiklerimizle daha fazla gerek askeri, gerek insani olsun yardım yapmaktalar. Mali ve finansal destekte veriyorlar. Eşi görülmedik yaptırımlara da şahitlik ediyoruz Rusya'ya karşı. ve bunların hepsi de Rus ekonomisini sekteye uğratıyor, felç ediyor. Rusya üzerine de çok yoğun bir baskı oluşturuyor. Başkan Putin üzerinde de" diye konuştu.

"HERKESİN MÜZAKERE MASASINA OTURMASI LAZIM"

"Bir ekonomik maliyet ödetmenin haricinde, dünyanın birçok yerinde mesela artan enerji fiyatlarına bakarsanız kimse bu yaptırımları istemiyor" diyen Stoltenberg, "Bunlar çok da maliyetli, tüm dünya için bir maliyet oluşturuyor. 140 BM ülkesi bunu çok kuvvetli bir şekilde kınamışken, NATO ve NATO müttefikleri de ciddi yaptırımlar koydu ki maksimum baskı oluşturulabilsin Rusya üzerinde. Bazı devletler, başbakana katılıyorum herkesin müzakere masasına oturması lazım. Biz Rusya'ya baskı yaptıkça, gerek yaptırımlarla olsun, gerekte Ukrayna'ya yapacağımız desteklerle olsun. Cephede olan onlar en çok bedeli muhakkak en çok bedeli onlar ödüyor. Ama NATO müttefikleri de onlara destek olmaya devam ediyor" dedi.

"RUSYA HER ÜLKENİN BAĞIMSIZ VE ÖZGÜR KARARLARINA SAYGI DUYMALIDIR"

Ülkelerin NATO'yu tercih etmesini değerlendiren Stoltenberg, "Mesela Norveç'te Rusya ile sınıra sahip. ve 1949'ta NATO'ya katıldığı zaman onu da provokasyon olarak görmüşlerdi. Ama Londra, Washington, Paris buna Norveç karar verecek, onlar başvurdu ve kabul edildi. Yani bazen özgür ülkeler bunu istediğinde bunu yapabilir. Bazı ülkeler yapınca bu provokasyon oluyorsa, öbür ülkeler de işgal edince özgürlük oluyorsa biz böyle bir dünyada yaşamak istemiyoruz. Slovenya, Norveç, Baltık ülkeleri Polonya, kendi özgür karar alma mekanizmalarına sahipler, kendi bağımsız kararlarını vermek ve kendi yollarını seçmek için ve bu kararlarına özgürlüklerine saygı duymamız lazım. Büyük ülkelerin, NATO'nun veya diğer ülkelerin ne yapacağına karar vermesi söz konusu değil. Burada özgür bağımsız ülkeler var. ve tekrar tekrar burada mesela Helsinki, Paris Anlaşması ve birçok dokümanlarda bu söyleniyor. Yani nasıl bir güvenlik düzenlemesi yapacağı da dahil olmak üzere her ülke kendi kararlarını özgürce verebilir. Ukrayna'da bunu yapmak istiyorsa yani İsveç ve Finlandiya katılmadığında nasıl buna saygı duyuluyorsa Rusya, her ülkenin bağımsız ve özgür kararlarına saygı duymalıdır" ifadelerine yer verdi.

"HAYRANLIK İLE İZLİYORUZ"

Stoltenberg, "Ben ABD'nin yaptığı her şeyi savunmuyorum son 200 yılda. Ben savaşların birçoğunu protesto etmek içinde sokaklara düşmüş bir insanım. Bu bir özür ya da mazeret olamaz. Başka birisinin hataları için. Yani temelden başlamamız lazım. İşin temeli şu bir bağımsız özgür ülke kendi yolunu seçebilir mi seçemez mi? Eğer bunu sorguluyorsanız o zaman öyle bir dünyaya gireriz ki Rusya'nın güç kullanması mümkün olur. Yani biz verdiğimiz destek ile Ukrayna'ya olan desteklerimiz ile onların sahip olduğu güç ve cesareti de hayranlık ile izliyoruz" diye konuştu.

"UKRAYNA'NIN ÜYELİĞİ HEMEN BEKLENEN BİR ŞEY DEĞİLDİ"

Barışın bedelinin sorulduğu Stoltenberg, "Bu onların kararı. Katılıp katılmamak. Ukrayna'nın kararıdır. Rusya'nın önerdiği NATO için bağlayıcı olarak istediği bir sözleşme var. Daha fazla NATO'nun genişlememesi için taahhüt edeceğimiz bir anlaşma istiyor. Mesela İsveç ve Finlandiya şu anda üye ülkeler değil. Ama bu ihtimali tamamen de dışlayamazlar. Bu onlar için bir seçenek. Rusya'nın istediği şey bunun yasaklanmasıdır. NATO'nun genişlemesinin yasaklanmasıdır. Ukrayna vakasında Rusya, Ukrayna'nın natürlük kuralına uymasını istiyor. Bu iyi de oldu. Yani küçük ülkelerin yapmasını istediği şeylerin yapmasına izin verilmeyen bir dünyada mı yaşamak istiyoruz. Biz böyle bir dünyada yaşamak istemiyoruz. Eğer Ukrayna üyelik isterse ondan sonra Ukrayna'nın üyeliğinin hazır olup olmadığına diğer üyeler bakacak. Ukrayna'nın üyeliği hemen beklenen bir şey değildi. Ama önemli olan her ülkenin iradesine saygı duymaktır" değerlendirmelerinde bulundu.

(İsa Akar-Ertuğrul Gün/ İHA)