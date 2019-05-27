Son Dakika Haberleri: Stop lambasında uyuşturucu sevkıyatına polis engeli

Stop lambasında uyuşturucu sevkıyatına polis engeli

4 saat önce

Gaziantep'te şüphe üzerine durdurulan bir aracın stop lambası kısmına saklanmış 4 kilo ateş buz (metamfetamin) maddesi bulundu.

Stop lambasında uyuşturucu sevkıyatına polis engeli, System.String[]
Gaziantep'te şüphe üzerine durdurulan bir aracın stop lambası kısmına saklanmış 4 kilo ateş buz (metamfetamin) maddesi bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Gaziantep'in Mücahitler Mahallesi'nde şüphe üzerine durdurulan bir aracın sağ arka lamba kısmına zulalanmış, 4 paket halinde toplam 4 kilo ateş buz (metamfetamin) uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Ekipler, Karayılan Mahallesi'nde bir adrese yaptıkları baskında ise 1 litre sıvı metamfetamin, 350 adet extacy hap, 750 adet tramadol hap ve 24 kök Hint keneviri ele geçirdi. Olaylarla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli şahsın yasal işlemlerinin devam ettiği belirtildi. - GAZİANTEP
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 04:40 Kaynak: İHA
3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Bursa'da Bin Polisle Dev Uyuşturucu Operasyonu Yapıldı Bursa'da 2 bin polis ile uyuşturucu operasyonu Osmanlıspor Teknik Direktörü Osman Özköylü'den Melih Gökçek İtirafı Vedat Milor'dan Güldüren Hatayspor-Gazişehir Gaziantep Maçı Yorumu

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.5.2019 21:13:57. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Stop lambasında uyuşturucu sevkıyatına polis engeli
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]